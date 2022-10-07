內視鏡超音波檢查 揪出黏膜下病灶

洪吉來表示透過內視鏡超音波可偵測黏膜下深層的肌肉層，並判斷腫瘤的類型及分期。（圖／大千綜合醫院提供）

台灣苗栗縣56歲陳姓女子近來出現胸悶、胸痛症狀到醫院就醫，醫師以胃內視鏡檢查發現她的食道上段有一個黏膜腫塊，懷疑是黏膜下腫瘤 ，為確認腫塊狀況另外安排內視鏡超音波檢查，幸好檢查結果是良性肌肉 瘤，只需定期追蹤即可，讓她鬆了一口氣。

大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，內視鏡超音波是結合內視鏡與超音波的檢查工具，一般超音波檢查經過皮膚在體內進行掃描，可從各種角度觀察身體內部器官，但若遇到氣體或骨骼阻擋，就無法進行完整的檢查；內視鏡檢查可透過鏡頭進入體內，能清楚看見器官表面是否有損傷、出血等，但對於黏膜下的病灶問題，就無法給予明確診斷。

他指出，內視鏡超音波檢查結合內視鏡與超音波的優勢，並排除兩者的缺點，可幫助診斷上消化道（食道、胃和十二指腸）、下消化道（結腸和直腸）及胰臟、肝臟和膽囊等器官狀況。檢查過程中可偵測到黏膜下深層的肌肉層，並判斷出腫瘤的類型為良性或惡性，若確診為惡性腫瘤，也可依腫瘤進展程度或侵襲性對癌症 進行分期。除檢查功能外，內視鏡超音波還可進行穿刺採樣、切片或細針引流膿水，甚至協助注入藥物來治療腫瘤等病灶。