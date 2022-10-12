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洗腎男反覆昏厥 免開刀「新型無導線心律調節器」救命

吳淑玲
新型無導線心律調節器體積微小如膠囊，病人術後恢復快生活品質佳。（圖：安南醫院提供）
新型無導線心律調節器體積微小如膠囊，病人術後恢復快生活品質佳。（圖：安南醫院提供）

60歲陳姓男子因洗腎時反覆昏厥，送至安南醫院急救，發現起因為陣發性心跳暫停導致休克，經心臟科團隊置放新型無導線心律調節器後心跳穩定，洗腎時生命徵象也回復穩定無再昏厥，日前已順利從安養中心返家生活。

台南安南醫院心臟內科醫師林霈表示，陳姓病患因糖尿病洗腎等多重共病，已多年在安養院休養，最近這一年更因洗腎頻繁昏厥多次出入各醫院急診室。5月再次因洗腎昏厥轉送來安南醫院急救，經連續性心電圖檢查發現病患因洗腎時出現心跳暫停導致休克故昏厥，此種狀況醫學上稱為病竇症候群，需要裝置心律調節器保命。

林霈指出，傳統的心律調節器置放需在胸口切開約3公分傷口，將火柴盒大小電池放入皮下，需要小心照護傷口且至少一周才癒合。一旦感染細菌可能沿著調節器導線一路進入心臟而造成心內膜炎，最不方便地是半年內須限制手部活動以免導線走位，對於病人生活日常生活品質影響甚多 。

林霈提到，陳男先前在裝置傳統心律調節器後，因糖尿病及洗腎多重共病造成傷口久未癒合且有感染跡象，因此為他申請新型無導線心律調節器並核准。新型無導線心律調節器形似膠囊，僅0.8立方公分，裝置方式是從腹股溝的股靜脈進入，直接將無導線心律調節器沿血管送入右心室。

過程僅需局部麻醉不需動到手術刀，傷口也只有腹股溝的針孔這麼小，不僅手術過程更省時，術後恢復也更快，隔天即可出院，外觀上完全看不出來也避掉術後傷口感染風險，也不需限制肢體活動，更免除在胸口置入外物的不適感，對於病人生活日常生活品質幾乎沒什麼影響。

手術 糖尿病 醫學

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