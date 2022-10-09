睡不好、久坐不動… 增加罹患脂肪肝機率

改善睡眠品質先減重，建議少吃高油、高糖、高熱量食物，尤其水果甜，不可吃過量。（Getty Images）

根據最新研究顯示，若長期睡眠品質或效率不佳、久坐不動及不健康的睡眠行為，會增加罹患脂肪肝機率，如果改善睡眠品質，就能降低29%罹患脂肪肝的機率。台灣台安醫院胃腸肝膽科主治醫師葉秉威表示，睡不好的人大多為肥胖 者，多數有睡眠呼吸中止症，進而易有脂肪肝，因此想要有好眠、逆轉脂肪肝，首要作法是「減重 」，至少要甩掉7%至10%體重。

改善脂肪肝4大減重對策 資料來源：葉秉威

減重四對策 尤其要運動

葉秉威進一步提出四大減重對策，建議少吃高油、高糖、高熱量食物；不要吃精緻澱粉類食物；尤其水果不可吃過量，因水果甜、含果糖是無形的熱量，吃多了會導致三酸甘油脂上升、血脂肪異常、罹患脂肪肝；更要多運動，從事快走、慢跑等有氧運動，一周運動5天共150分鐘，一次運動30分蹱，每次運動心跳達130下。

一篇發表於臨床內分泌及代謝雜誌的中國研究，分析5011位罹患脂肪肝的中國成年人的睡眠行為，發現有不良睡眠習慣者，如晚睡、會打鼾、白天小睡超過30分鐘的族群，罹患脂肪肝風險顯著增加。研究發現，適度改善睡眠品質，能改善29%罹患脂肪肝的風險。

內分泌失調 出現代謝異常

台北醫學大學附醫胸腔內科專任主治醫師周百謙表示，長期睡眠品質不佳會造成內分泌失調，包含荷爾蒙、生長激素、胰島素、膽固醇運用等異常，出現代謝症候群。代謝出現異常，白天精神狀態變差，運動量下降、增加久坐不動的機率，陷入惡性循環。因此，睡眠效率不佳的確會增加罹患脂肪肝的風險。

周百謙表示，褪黑激素在睡眠不足時會分泌異常，褪黑激素已被證實與胰島抗性有關，又與代謝症候群、肥胖有關，睡眠效率不佳會引發許多疾病。

精神壓力大 也會造成失

葉秉威指出，肥胖的人容易發生睡眠障礙，大多數人有睡眠呼吸中止症問題，因肥胖而下咽空間窄易堵住呼吸道，造成二氧化碳的蓄積，因此很多肥胖者睡不好、人昏沉、精神差，易出現高血壓、血糖高、血脂高、脂肪肝等問題，必須減重改善這些症狀。此外，精神壓力大的人，也會有失眠 、脂肪肝等困擾，建議應適度運動，才能讓身心放鬆。

周百謙表示，睡眠品質與效率，可以從四大面向檢視：睡眠時間、睡眠連貫性、入睡時間、醒來後的精神。正常狀態下，睡眠約10到15分鐘內會睡著，每天至少睡8小時，而睡眠通常會一覺到天亮，睡起來後應該精神飽滿，才是睡眠效率佳。若有任何環節出現問題，顯示睡眠效率出現異常。

長期晚睡 易影響內分泌

影響睡眠品質，最常見的就是壓力以及睡眠呼吸中止症，周百謙指出，嚴重睡眠呼吸中止症的患者，會使睡眠時身體缺氧機率大增，使身體的發炎指數增加，也是造成內分泌失調的原因之一。睡眠效率出現問題時，建議可以做睡眠檢查找出問題，再對症下藥改善。如果僅是普通的打鼾，或是鼻息肉影響睡眠品質，可以透過手術改善。

周百謙說，如果睡眠效率並沒有異常，但長期晚睡，也會讓內分泌出現變化，腎上腺素無法規律分泌，長期紊亂也會增加代謝症候群，當身體時常感覺疲憊，建議可以調整生理時鐘，固定時間睡覺、起床，調整內分泌分泌的時間。