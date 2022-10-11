我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

「糖友」不控糖 小心腎病變 可中醫輔助調養

長庚醫院高定一醫師
糖尿病腎病變是造成末期腎病變的主因之一，建議糖尿病患者務必遵循醫囑嚴格控制血糖。(Getty Images)
糖尿病腎病變是造成末期腎病變的主因之一，建議糖尿病患者務必遵循醫囑嚴格控制血糖。(Getty Images)

糖尿病患者一旦血糖長期失控，病情惡化常導致腎臟病變，嚴重者可能需要終身洗腎。除了西醫積極治療、調整飲食生活模式外，也可搭配中醫輔助調養，為血糖與腎功能把關。

中醫搭配西醫 降糖護腎

現年68歲的李阿姨，兩年多前因突發頭暈、惡心和腹痛緊急送醫急診，抽血檢查發現她的血糖非常高，糖化血色素（HbA1c）高達11%，腎絲球過濾率（eGFR）只剩42（ml/min/1.73m2），可見她已罹患糖尿病許久，且腎臟也明顯受損而不自知。

她遵醫囑持續服用降血糖西藥後，糖化血色素逐步降至8.2%，腎絲球過濾率略為回升至48（ml/min/1.73m2），但數值就一直在此徘徊。半年前，李阿姨初次至中醫就診，希望搭配中醫藥治療，幫助血糖控制並挽救腎臟功能。

典型氣陰兩虛 兼有胃熱

李阿姨主訴她容易疲倦、口苦咽乾、腰膝痠軟、大便祕結費力（便祕）、小便量少但泡沫多，稍微一活動，就滿身大汗；仔細診察後發現，她的舌質偏深紅色，舌苔少且有裂紋，脈細數。整體看來，李阿姨屬於典型的「氣陰兩虛兼有胃熱」證型。

經過半年來以「益氣養陰兼清胃熱」為主要方針的中藥治療，例如清心蓮子飲、三黃瀉心湯、冬蟲夏草（菌絲體）等，加上規律運動，並定期回新陳代謝科追蹤治療，近期回中醫門診時見她總是神采奕奕，不適症狀已不復存在，血糖和腎功能也都有進步。糖化血色素已降至6.8%，腎絲球過濾率提升至56（ml/min/1.73m2），李阿姨對治療成效相當滿意，期望中醫與西醫一同持續為她的血糖與腎功能把關。

未妥善控血糖 恐併發症

糖尿病主要分為兩大類型：胰島素缺乏的「第一型糖尿病」，以及主因為胰島素阻抗的「第二型糖尿病」。初期症狀可能不明顯，但若長期未妥善控制血糖，則可能導致腎臟、血管、神經、視網膜等重要器官組織的嚴重併發症。其中，糖尿病腎病變是造成末期腎病變的主因之一，因此，強烈建議糖尿病患者務必遵循醫囑嚴格控制血糖。

在生活型態方面，糖尿病患者須格外注意睡眠與飲食，建議最晚凌晨0時前須就寢，並獲得充足睡眠；飲食結構以原型食物為主，如糙米、燕麥等；盡量避開精緻澱粉類食品，如麵包、餅乾、蛋糕等，含糖量較高的水果也要少吃，以免血糖控制不穩。

臨床上，經常看到「氣陰兩虛」或「氣虛血瘀」證型的糖尿病腎病變患者，可能個別還兼有胃熱或其他兼證。像李阿姨即為前者，適合選用清心蓮子飲等方藥治療；部分患者若呈現舌質暗、舌下脈絡曲張等明顯血瘀證候，則宜運用補陽還五湯等方劑。像李阿姨這樣有胃熱兼證與便祕困擾的患者，則可搭配三黃瀉心湯或黃連解毒湯治療。

（長庚醫院中醫部學術組助理教授級主治醫師高定一）

糖尿病腎病變患者屬「氣陰兩虛兼有胃熱」證型，可以「益氣養陰兼清胃熱」為主的中藥治...
糖尿病腎病變患者屬「氣陰兩虛兼有胃熱」證型，可以「益氣養陰兼清胃熱」為主的中藥治療。圖為生大黃。（圖：高定一提供）
糖尿病腎病變患者屬「氣陰兩虛兼有胃熱」證型，可以「益氣養陰兼清胃熱」為主的中藥治...
糖尿病腎病變患者屬「氣陰兩虛兼有胃熱」證型，可以「益氣養陰兼清胃熱」為主的中藥治療。圖為黃連。（圖：高定一提供）
糖尿病腎病變患者屬「氣陰兩虛兼有胃熱」證型，可以「益氣養陰兼清胃熱」為主的中藥治...
糖尿病腎病變患者屬「氣陰兩虛兼有胃熱」證型，可以「益氣養陰兼清胃熱」為主的中藥治療。圖為冬蟲夏草。（圖：高定一提供）
糖尿病腎病變患者屬「氣陰兩虛兼有胃熱」證型，可以「益氣養陰兼清胃熱」為主的中藥治...
糖尿病腎病變患者屬「氣陰兩虛兼有胃熱」證型，可以「益氣養陰兼清胃熱」為主的中藥治療。圖為黃芩。（圖：高定一提供）

血糖 糖尿病 便祕

上一則

婦糖尿病20年險失明 求醫逆轉人生 醫曝控血糖3妙招

下一則

除了膽固醇 也要注意三酸甘油脂 脂肪肝恐悄上身

延伸閱讀

「秋分」到了 中醫推7種白色食物 滋陰補氣還能減肥排濕

「秋分」到了 中醫推7種白色食物 滋陰補氣還能減肥排濕
用「瘦瘦針」控糖減重 恐釀急性胰臟炎

用「瘦瘦針」控糖減重 恐釀急性胰臟炎
中老年患肌少症 恐併發糖尿病、認知功能障礙等

中老年患肌少症 恐併發糖尿病、認知功能障礙等
「以食治疾 勝於用藥」 談更年期中醫藥膳養生

「以食治疾 勝於用藥」 談更年期中醫藥膳養生

熱門新聞

有日本醫師認為泡三溫暖容易造成心血管負擔。(取材自ingimage)

洗澡水太熱不好 日本醫師羅列「9大NG健康常識」

2022-10-04 03:05
台語歌手高向鵬跌倒昏迷1年後，今天驚傳過世。醫師提醒，如果跌倒後沒有外傷，但於3個月內，出現步態不穩、單側肢體無力兩大症狀，千萬不可輕忽。（取材自臉書）

台歌手跌倒昏迷1年後過世 醫：跌倒後需注意2大症狀

2022-10-06 14:22
美國民眾早已脫下口罩迎接疫後新生活。(本報資料照片／記者陳易辰攝影）

沒確診過是「天選之人」？ 醫：身體可能比一般人還糟

2022-10-06 23:59
圖片來源 ／健康醫療網

長者抗憂鬱、防失智 醫師教你怎麼吃

2022-10-09 01:30
羅一鈞說，俗稱「天選之人」後續可能因病毒變化，或原有的自然抵抗力慢慢消退後，還是有可能染疫。圖／台指揮中心提供

沒確診過「天選之人」身體較差？ 羅一鈞破除說法

2022-10-07 17:22
圖片來源 ／健康醫療網

「秋分」到了 中醫推7種白色食物 滋陰補氣還能減肥排濕

2022-10-04 01:30

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高

注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職