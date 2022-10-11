「糖友」不控糖 小心腎病變 可中醫輔助調養

糖尿病腎病變是造成末期腎病變的主因之一，建議糖尿病患者務必遵循醫囑嚴格控制血糖。(Getty Images)

糖尿病 患者一旦血糖 長期失控，病情惡化常導致腎臟病變，嚴重者可能需要終身洗腎。除了西醫積極治療、調整飲食生活模式外，也可搭配中醫輔助調養，為血糖與腎功能把關。

中醫搭配西醫 降糖護腎

現年68歲的李阿姨，兩年多前因突發頭暈、惡心和腹痛緊急送醫急診，抽血檢查發現她的血糖非常高，糖化血色素（HbA1c）高達11%，腎絲球過濾率（eGFR）只剩42（ml/min/1.73m2），可見她已罹患糖尿病許久，且腎臟也明顯受損而不自知。

她遵醫囑持續服用降血糖西藥後，糖化血色素逐步降至8.2%，腎絲球過濾率略為回升至48（ml/min/1.73m2），但數值就一直在此徘徊。半年前，李阿姨初次至中醫就診，希望搭配中醫藥治療，幫助血糖控制並挽救腎臟功能。

典型氣陰兩虛 兼有胃熱

李阿姨主訴她容易疲倦、口苦咽乾、腰膝痠軟、大便祕 結費力（便祕）、小便量少但泡沫多，稍微一活動，就滿身大汗；仔細診察後發現，她的舌質偏深紅色，舌苔少且有裂紋，脈細數。整體看來，李阿姨屬於典型的「氣陰兩虛兼有胃熱」證型。

經過半年來以「益氣養陰兼清胃熱」為主要方針的中藥治療，例如清心蓮子飲、三黃瀉心湯、冬蟲夏草（菌絲體）等，加上規律運動，並定期回新陳代謝科追蹤治療，近期回中醫門診時見她總是神采奕奕，不適症狀已不復存在，血糖和腎功能也都有進步。糖化血色素已降至6.8%，腎絲球過濾率提升至56（ml/min/1.73m2），李阿姨對治療成效相當滿意，期望中醫與西醫一同持續為她的血糖與腎功能把關。

未妥善控血糖 恐併發症

糖尿病主要分為兩大類型：胰島素缺乏的「第一型糖尿病」，以及主因為胰島素阻抗的「第二型糖尿病」。初期症狀可能不明顯，但若長期未妥善控制血糖，則可能導致腎臟、血管、神經、視網膜等重要器官組織的嚴重併發症。其中，糖尿病腎病變是造成末期腎病變的主因之一，因此，強烈建議糖尿病患者務必遵循醫囑嚴格控制血糖。

在生活型態方面，糖尿病患者須格外注意睡眠與飲食，建議最晚凌晨0時前須就寢，並獲得充足睡眠；飲食結構以原型食物為主，如糙米、燕麥等；盡量避開精緻澱粉類食品，如麵包、餅乾、蛋糕等，含糖量較高的水果也要少吃，以免血糖控制不穩。

臨床上，經常看到「氣陰兩虛」或「氣虛血瘀」證型的糖尿病腎病變患者，可能個別還兼有胃熱或其他兼證。像李阿姨即為前者，適合選用清心蓮子飲等方藥治療；部分患者若呈現舌質暗、舌下脈絡曲張等明顯血瘀證候，則宜運用補陽還五湯等方劑。像李阿姨這樣有胃熱兼證與便祕困擾的患者，則可搭配三黃瀉心湯或黃連解毒湯治療。

（長庚醫院中醫部學術組助理教授級主治醫師高定一）