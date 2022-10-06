後疫情時代肺阻塞大增 咳、喘、痰持續3周要追蹤

（圖：健康醫療網提供）

新冠肺炎改變了人們對於肺部健康的態度，台灣胸腔暨重症加護醫學 會觀察，因咳、喘、痰症狀就醫的民眾中，確診為肺阻塞的比例明顯增加。台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務組北區委員柯信國醫師表示，肺部問題要透過肺功能檢測 、照X光才能更精準診斷，因此建議民眾，若「咳、痰、喘」三大症狀持續3周以上，應至胸腔內科檢測。

柯信國醫師分享，長新冠跟肺阻塞(COPD)的共通點是「咳、痰、喘」三個症狀，許多來看胸腔科門診的新冠肺炎病人，通常只有咳或喘，痰的狀況不甚明顯，不過一般民眾較難區分，也難以直接聯想到肺阻塞。以前在門診收治的「咳、痰、喘」病人中，新診斷肺阻塞的病人比例約20%，「後來我們發現，這個數字在疫情之後大概上升到35%，推估可能是疫情趨緩後，民眾驚覺自己的症狀已持續太久，或變得太嚴重了才到門診求助」。可見在疫情期間，肺阻塞患者延誤就醫的狀況確實有所增加。

延遲就醫恐致急性惡化

然而，若不治療肺阻塞或延誤治療時機，恐提高急性惡化風險。研究顯示，約五分之一的肺阻塞病人會在急性惡化住院後一年內死亡。「一般人也許很難想像，只是咳、痰、喘而已，死亡率怎麼這麼高？」柯信國醫師解釋，這可分為兩個面向討論：第一，肺阻塞症狀需達一定的嚴重程度才會住院；第二，急性惡化會加速肺功能的衰退，進而提高死亡率。因此，治療肺阻塞除了要改善症狀，避免急性惡化也是關鍵。舉例而言，以往半個小時可走10公里，現在走100公尺就感到呼吸困難，或是半夜咳到無法入睡等等。

不過，柯信國醫師強調，很多病人上網搜尋後發現肺阻塞是不可逆的疾病，就覺得再怎麼治療也沒用，但事實並非如此，患者在用藥治療後可有效改善肺功能，進而維持生活品質。

抽菸、二三手菸恐致肺阻塞

愈早診斷肺阻塞，就能更早避開致命危機。柯信國醫師進一步說明，包括空氣污染、有害化學物質、廚房油煙、二手菸等外部環境因素都可能提高罹病風險。

值得注意的是，現今有愈多研究證實，成年前肺功能發育不良，也會提高罹患肺阻塞的機率。「有些人肺功能基本發育比正常人差，加上20幾歲就開始抽菸，即使發病時間與一般人相近，肺阻塞症狀的表現也會嚴重許多」。因此，柯信國醫師特別呼籲，若屬於肺阻塞的高風險族群，最好能避免繼續接觸風險因子，尤其當咳、痰、喘症狀持續出現，應透過肺功能檢測來確認是否與肺阻塞相關。

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資料來源：健康醫療網

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