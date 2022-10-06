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胃痛就吃胃乳、胃散？醫解析3傳統胃藥：恐致高血壓

健康醫療網／記者楊艾庭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

吃完大餐後，突然感到胃痛、胃脹氣，第一時間，先去藥房買胃散或胃乳吞一吞，過沒多久，開始一直打嗝、而且胃也不痛了，心想「太好了，這一定是在排氣」。許多民眾常常使用藥局買的成藥解決胃痛的問題，然而，這當中其實有些隱憂，林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科系副教授級主治醫師李柏賢表示，會打嗝，其實並不是排氣，而是藥物進入胃部後進行酸鹼中和時，會產生大量的二氧化碳氣體而導致打嗝以及產生鹽分，這類藥物攝取過量，對身體將產生不少副作用與傷害。

傳統胃藥分3大種「酸鹼中和劑」恐引高血壓

胃散、胃乳，各式胃藥總傻傻分不清楚？李柏賢醫師解釋，傳統胃藥可分為3大種：

一、「局部止痛劑」：可對胃部做局部麻醉的效果。

二、「黏膜保護劑」：例如：海藻膠、部分的胃乳，原理是將藥物鋪在胃的黏膜上，保護胃部不受胃酸侵襲。

三、「胃酸中和劑」：包括常見的胃散與胃乳，主要成分為碳酸氫鈉（小蘇打），是人類最早使用的制酸劑，由於小蘇打為鹼性，服用後進入胃部馬上就能夠中和胃酸，「因此民眾常常覺得效果相當速效。」然而，當酸鹼中和時會產生二氧化碳，因此很多人服用後會開始打嗝，卻誤以為是在「排氣」，其實是酸鹼中和所引發的反應，另外，也會產生鹽分，一旦鹽分過多造成血壓升高、水腫，因此若吃過量的酸鹼中和劑，除了會導致脹氣，也因鹽分過高，對高血壓、洗腎患者相當不利。

傳統胃藥攝取過量恐致各種副作用

李柏賢醫師進一步提醒，由於酸鹼中和劑並非從源頭抑制問題，而當胃部進行酸鹼中和反應，會使得pH值一下子拉高，使得胃部誤以為胃酸分泌不足，反而分泌更大量的胃酸，因此民眾常覺得「奇怪，沒吃藥就會不舒服，進而吃了更多藥。使得脹氣更嚴重、鹽分攝取量更多。」

仔細查看藥物成分，除了碳酸氫鈉，還可能出現其他鹼性的金屬離子成分，例如：鈉離子、鋁離子、鎂離子、鈣離子等，鈉離子攝取過量會造成水腫、血壓升高；鋁離子則是便秘；鎂離子會腹瀉，或腎功能不佳的人，可能會導致高血鎂，引發心律不整、抑制呼吸、全身無力、意識不清等；鈣離子則容易引發結石。

不過，現今藥廠通常會針對成分比例進行調配，互相制衡副作用，但畢竟都含有金屬鹽離子，因此胃乳、胃散，民眾偶爾吃是無妨，但不建議長期服用。此類金屬離子，亦會與其他藥物產生交互作用，甚至抑制藥效，包括：抗生素等，因此若要服用，必須要間隔２小時。

過度仰賴胃藥 可能忽略癌症風險

不論是局部止痛劑、黏膜保護劑或是酸鹼中和劑，皆屬傳統類型的藥物，李柏賢醫師說明，隨著醫藥技術發展，現今已研發出能從根本抑制胃酸分泌的藥物，包括：H2受體阻斷劑、氫離子阻斷劑、鉀離子阻斷劑，目前醫界較為建議使用這類藥物，安全性高，副作用低且效果的持續性較好。若民眾有反覆的胃食道逆流、胃炎的症狀，則適合使用如氫離子阻斷劑、鉀離子阻斷劑等抑制胃酸的藥物，通常30分鐘內會見效，且效果持續。

胃痛也可能代表其他疾病的風險。李伯賢醫師提醒，若民眾連續三個月出現解黑便、血便，或胃痛持續加重、莫名體重減輕，或吞嚥困難時，應該要就醫，現今台灣醫療可近性高，因此不建議民眾到藥房自行購買藥物服用，雖然能緩解胃痛，但有時可能會忽略潛在的重大疾病因子，例如：胃癌、胰臟癌等，有時也不必等到三個月，鼓勵有任何症狀民眾應多加善用醫療資源，積極尋求就醫檢查，對症下藥，讓身體真正獲得治癒。

【延伸閱讀】

常常胃痛，到底怎麼了？專科醫教你簡單分辨「胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流」

怕胃食道逆流、腸胃炎上門　醫師給三大飲食建議

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55307

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