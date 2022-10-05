小兒腸胃炎恐害爸媽也遭殃 正確治療4關鍵

圖片來源 ／健康醫療網

秋冬時節，正是輪狀病毒、諾羅病毒等感染之好發時期，其中常伴隨著上吐下瀉症狀，常讓家長焦頭爛額、無所適從。台灣食藥署提醒，家中如有孩童出現上吐下瀉症狀，應先了解原因，並注意補充水分與電解質，醫師開立之藥品，應確實遵照醫囑及藥袋標示使用，如有不了解藥品使用方式，可諮詢藥師，以免導致藥物不良反應。

了解吐瀉原因 充足水分補充

上吐下瀉是身體健康出現警訊的一種症狀，必須瞭解發生之原因，才能對症下藥。因此，當幼童出現不明上吐下瀉時，應立即就醫治療，以免延誤疾病之治療。

此外，病毒性腸胃炎之治療重點在於避免脫水，急性期可先短暫禁食，讓腸胃得到足夠的休息，再逐步以少量多餐方式，給予易於消化的食物，如:吐司、粥。重要的是，應讓小孩持續補充適當水分，亦可至藥局 購買口服電解液，以維持身體水分及電解質之平衡，避免發生脫水；另外不建議飲用市售運動飲料，以避免攝取過多糖分，讓腹瀉加劇。

正確使用藥物 避免不良反應

針對輪狀病毒、諾羅病毒等病毒性腸胃炎，目前並無專門的治療藥品，臨床上以支持性療法為主，重點在緩解症狀、避免脫水。因此，使用醫師開立之藥品，應確實遵照醫囑及藥袋標示使用，切勿為了讓小孩完全止吐或止瀉，而過量使用藥品，可能反而造成不良反應之發生。

病毒性腸胃炎易傳染 妥善清潔是根本

食藥署強調，病毒性腸胃炎具有傳染性，可透過糞口傳播，例如與病人分享食物、接觸病人的嘔吐物或排泄物等。因此，病人的嘔吐物及排泄物，應小心處理，避免汙染周遭環境，並且可使用適當稀釋後之漂白水，適時清潔與消毒被污染之環境，其他同住家人應勤洗手，尤其是進食或準備食物之前，以避免交叉感染。

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