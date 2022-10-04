我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾貝爾物理學獎揭曉 美法奧3學者共同獲獎

聯合國籲各國暫緩升息 警告恐爆比金融海嘯更嚴重衰退

年過40舌頭無力恐呼吸睡眠中止 醫建議睡前3分鐘練舌力

記者鄒尚謙／台北即時報導
王大源（中）表示，使用正壓呼吸器恐怕也會影響睡眠品質，建議睡前3分鐘進行舌頭訓練。（記者鄒尚謙／攝影）
王大源（中）表示，使用正壓呼吸器恐怕也會影響睡眠品質，建議睡前3分鐘進行舌頭訓練。（記者鄒尚謙／攝影）

睡眠對一個人的生活品質至關重要，睡眠被中斷對於身體的影響非常大，睡眠中止症也是許多民眾的困擾。醫師指出，肥胖、脖子短的中年男性最常出現睡眠呼吸中止症，建議做好「舌部運動」訓練舌頭不會在睡眠時後倒，堵住呼吸道，造成睡眠中斷。

阻塞型睡眠呼吸中止症主要症狀為打呼、驚醒、易感疲憊、嗜睡、情緒暴躁等，並好發於身型肥胖、脖圍過粗的中高年齡男性。根據美國研究統計，成年人約有兩成罹患睡眠呼吸中止症，換算台灣人口約有超過3百萬位民眾，但因未確診與治療，目前台灣診斷數僅12萬，與統計相差甚遠。

「人過了40歲後舌頭力量減弱，容易往後倒。」王大源指出，當人躺在床上，舌頭沒力往後倒，就容易壓到氣管，就容易讓睡眠中斷。王大源也提供一個簡單方式，自我測試舌頭是否有力，將舌尖放在牙齒之間咬住，進行吞嚥動作，若可連續吞嚥10次，代表尚未老化，若僅能吞嚥2至3次，就無法繼續進行，可能就是舌根老化。

耳鼻喉專科醫師黃昭勳表示，若民眾本身鼻子過敏，可能因為習慣張口呼吸的關係，舌頭就容易無力，可能會提早舌頭力量流失，可能比一般民眾提早發生呼吸睡眠中止。

目前第一線治療多使用正壓呼吸器於睡眠時疏通咽部，影響睡眠品質。前臺北醫學大學口腔醫學院院長王大源表示，過去耳鼻喉科會建議做手術將軟顎切除，但部分患者一年半載就會長回來；也有雷射方式燒廚，但都會再復發，白天可能影響不大，因為都有意是可以控制，但晚上睡覺躺著無法動，就可能阻礙呼吸，讓血氧下降，影響睡眠品質。

牙醫診所院長溫世政表示，若民眾同時在進行齒列矯正，建議矯正治療結束後，再來進行口腔睡眠矯正；齒列矯正過後的維持器，也直接以口腔睡眠矯正器替代使用。

王大源表示，過往病患在配戴正壓呼吸器維持睡眠期間，但器材龐大且嘈雜、c患者睡眠品質可說是捉襟見肘，目前有新透過矯正、調整下顎與舌頭位置的牙科療法，病患透過配戴口腔睡眠矯正器，就能慢慢改善睡眠呼吸中止的狀況。

除了透過矯正器外，舌部的訓練也不可或缺。王大源建議民眾把握「睡前三分鐘」，把舌頭伸出口腔，向左、右、上、下四個方位輪流活動3分鐘，就能鍛鍊舌頭肌肉，運動過程中氣管也會放鬆，氣體自然就會流入、協助呼吸，更能幫助入睡。

醫學 肥胖 手術

上一則

心臟衰竭危險度高 不適在家自行訓練 醫院離心訓練有效

延伸閱讀

「秋分」到了 中醫推7種白色食物 滋陰補氣還能減肥排濕

「秋分」到了 中醫推7種白色食物 滋陰補氣還能減肥排濕
長者缺牙不補可能共病增加 健康危機跟著來

長者缺牙不補可能共病增加 健康危機跟著來
港大：中藥雞血藤提取物 可抑制新冠病毒入侵

港大：中藥雞血藤提取物 可抑制新冠病毒入侵
浙江永久禁售檳榔 歌手傅松口腔癌逝 生前籲遠離

浙江永久禁售檳榔 歌手傅松口腔癌逝 生前籲遠離

熱門新聞

騎腳踏車運動可加強腿部肌力，鍛練肌力。（記者簡慧珍／攝影）

兩件事沒做到 七旬婦長期吃保健食品跌倒仍骨折

2022-09-29 05:38
「超人操」，採站姿，雙手向上伸展，同時雙腳踮起腳尖，引體向上。雙手擺放向下，雙腳屈膝微蹲，雙手往後擺放，每回10下。（記者王昭月／翻攝）

肌力流失恐有失能風險 練這3招對抗肌少症

2022-09-29 04:50
圖片來源 ／健康醫療網

增肌提升免疫力 醫師教40歲後養肌2關鍵

2022-10-01 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

夜多尿是攝護腺惹禍？正常老化？醫揭「夜尿症」迷思

2022-09-30 00:45
圖片來源 ／健康醫療網

常常胃痛怎麼了？醫教分辨「胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流」

2022-09-30 01:45
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗去年推出不久後，全美各地的女性開始在社群媒體PO出她們切身經歷的奇怪副作用：經期大亂。如今有新的研究報告證實，這類傳聞有事實根據。（本報資料照片）

研究：COVID-19疫苗確實可能讓女性經期大亂

2022-09-28 14:26

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
好市多鮮乳「加熱變豆花」她嚇到不敢吃 專家給了答案

好市多鮮乳「加熱變豆花」她嚇到不敢吃 專家給了答案
20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光