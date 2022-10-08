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為蔬果解毒 避免吃進農藥

記者黃妙雲
長庚臨床毒物中心護理師譚敦慈(左)、教授林中英詳解農藥危害、教你蔬果該如何清洗。(記者江家全／攝影)
長庚臨床毒物中心護理師譚敦慈(左)、教授林中英詳解農藥危害、教你蔬果該如何清洗。(記者江家全／攝影)

蔬果農藥殘留一直是食安的大問題，威脅身體健康，有致癌疑慮。蔬果該怎麼處理才安全？元氣網「生活中的毒物學」邀請台灣長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈、長庚大學醫學影像暨放射科學系教授林中英，詳解農藥對人體有哪些危害？該如何避免吃進農藥？教你蔬果該如何清洗。

農藥擾內分泌 損神經系統

為了讓蔬果順利栽種，避免植物病蟲害，往往需要噴灑農藥，但過度使用農藥，卻會危害身體健康。科學研究證明，人體長時間累積低劑量的農藥，最終會造成內分泌系統受化學物質嚴重干擾、神經系統損傷，甚至有致癌風險。

如何挑選蔬果又避免吃進農藥？譚敦慈建議，應吃當季當地盛產的蔬果，不僅營養價值最高，農藥殘留也最少。最重要的是，務必將蔬果清洗得很乾淨，就能安心吃下肚。

用流動水洗菜 水果可輕刷

蔬菜只有一個辦法，就是用「流動的水」清洗，但不是大水，是以像一根竹筷那麼細的水慢慢地溢流清洗；洗水果則準備一個水盆把水果都放進去，用一個女生用的洗臉刷輕輕的把水果刷洗乾淨，再用水沖一次即可。譚敦慈強調，其實蔬菜水果經過沖洗乾淨，就能安全食用，有益於人體健康。

林中英表示，農民為了避免植物病蟲害，讓農作物、農產品有好品質及產量，讓消費者有購買意願，栽種時多會噴灑一些農藥，其實兩者是相輔相成的。農藥分為水溶性和脂溶性，在種植時只要使用一、兩種農藥，就可以維持農作物或農產品的品質、色澤，一些昆蟲害蟲也都不會去沾染到農作物上面。

林中英提醒，農藥真正對人體的傷害都是慢性累積，這些慢性累積最大的傷害是在環境裡，施灑農藥則會透過空氣及土壤分布在農作物上面，比較多的是尼古丁類或有機磷這些農藥，可能會累積在人體裡造成能量的傷害，最終會破壞我們的神經系統、消化道系統，甚至可能會產生癌症，因此民眾在食用蔬果類農產品時，務必清潔乾淨，可以減少這些農藥殘存進到身體的機會。

洗蔬菜用「流動的水」細小的水慢慢溢流清洗。(本報資料照片)
洗蔬菜用「流動的水」細小的水慢慢溢流清洗。(本報資料照片)
吃當季當地蔬果，農藥殘留最少，並將蔬果清洗乾淨，就能安心吃。(本報資料照片)
吃當季當地蔬果，農藥殘留最少，並將蔬果清洗乾淨，就能安心吃。(本報資料照片)

致癌 蔬菜 醫學

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