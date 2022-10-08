我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

共餐會被感染？肝炎病患遭汙名化

記者李樹人
許多人認為與慢性肝炎帶原者共餐會被感染。(本報資料照片)
許多人認為與慢性肝炎帶原者共餐會被感染。(本報資料照片)

一份亞洲國家肝病認知調查報告出爐，台灣在11個亞洲國家中名列前茅，然而研究卻發現，有近六成台灣民眾認為與慢性肝炎帶原者共餐會被感染。

該項跨國研究計畫主持人、陽明交通大學醫學院臨床醫學研究所教授李美璇表示，分析計畫結果發現，各國的高慢性肝炎病毒盛行率與死亡率，與該地民眾的肝臟疾病認知程度高呈現正相關。而台灣民眾在肝病認知上，以病毒傳染途徑分數最低，僅三成民眾知道慢性肝炎病毒傳染與病毒有關，四成民眾認為慢性病毒型肝炎為遺傳所致，甚至六成受訪者以為只要跟慢性肝炎患者一起吃飯，即有被感染的風險。

李美璇指出，許多人對於慢性病毒型肝炎仍有錯誤認知，甚至汙名化，以致許多慢性肝炎病毒感染者因害怕被旁人知道自身病史，不願回診追蹤；更有不少人不願意接受慢性肝炎病毒篩檢，認為沒有篩檢就沒有疾病。

高雄醫學大學附設醫院肝炎防治中心主任黃志富表示，疾病照護鏈為「正確認知、醫療協助、診斷及治療」，其中最大的障礙在於「認知」，對於幾乎沒有症狀的肝炎患者來說，更是如此。

黃志富曾收治一名B肝帶原的檢調官員，位居要職，每年享有公費健檢，但卻因為工作忙碌，很少接受健康檢查，甚至不曾回診追蹤肝炎，直到一天腹部劇痛，被送至急診，確診末期肝癌，腫瘤破裂，住院不到三個月，遺憾而往生。

「治療B肝可預防肝硬化和肝癌。」黃志富表示，35歲以上未接種B肝疫苗的感染者應積極治療，現行台灣B肝治療給付三年口服抗病毒藥物，對大部分正在治療的患者而言，常被迫中斷治療，造成很大困擾。

近二、三十年，政府全面開打B肝疫苗、健保給付口服抗病毒藥物、免費成人BC肝篩檢，肝炎感染人口明顯降低。但距離WHO的2030年消滅肝炎目標，台灣仍差最後一哩路，應持續強化疾病認知、擴大篩檢、及早治療。

黃志富認為，唯有從小扎根，才能避免肝炎患者遭汙名化，願意出面篩檢及治療。

篩檢 醫學 疫苗

上一則

產後大出血 不到30歲就停經了 原來是得這病

下一則

男反覆發燒當確診 就醫竟為肝膿瘍

延伸閱讀

仇恨值高？ 陳時中：好學生被挑毛病 自評防疫85分 否認卡疫苗

仇恨值高？ 陳時中：好學生被挑毛病 自評防疫85分 否認卡疫苗
流感來勢洶洶醫師提醒民眾快打疫苗 老人須注射加強針

流感來勢洶洶醫師提醒民眾快打疫苗 老人須注射加強針
挪威郵輪全面解禁 未接種新冠疫苗可搭船

挪威郵輪全面解禁 未接種新冠疫苗可搭船
張清內科全科家庭醫生診所新張

張清內科全科家庭醫生診所新張

熱門新聞

有日本醫師認為泡三溫暖容易造成心血管負擔。(取材自ingimage)

洗澡水太熱不好 日本醫師羅列「9大NG健康常識」

2022-10-04 03:05
美國民眾早已脫下口罩迎接疫後新生活。(本報資料照片／記者陳易辰攝影）

沒確診過是「天選之人」？ 醫：身體可能比一般人還糟

2022-10-06 23:59
台語歌手高向鵬跌倒昏迷1年後，今天驚傳過世。醫師提醒，如果跌倒後沒有外傷，但於3個月內，出現步態不穩、單側肢體無力兩大症狀，千萬不可輕忽。（取材自臉書）

台歌手跌倒昏迷1年後過世 醫：跌倒後需注意2大症狀

2022-10-06 14:22
圖片來源 ／健康醫療網

增肌提升免疫力 醫師教40歲後養肌2關鍵

2022-10-01 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

「秋分」到了 中醫推7種白色食物 滋陰補氣還能減肥排濕

2022-10-04 01:30
羅一鈞說，俗稱「天選之人」後續可能因病毒變化，或原有的自然抵抗力慢慢消退後，還是有可能染疫。圖／台指揮中心提供

沒確診過「天選之人」身體較差？ 羅一鈞破除說法

2022-10-07 17:22

超人氣

更多 >
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼

鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年