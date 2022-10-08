共餐會被感染？肝炎病患遭汙名化

許多人認為與慢性肝炎帶原者共餐會被感染。(本報資料照片)

一份亞洲國家肝病認知調查報告出爐，台灣在11個亞洲國家中名列前茅，然而研究卻發現，有近六成台灣民眾認為與慢性肝炎帶原者共餐會被感染。

該項跨國研究計畫主持人、陽明交通大學醫學 院臨床醫學研究所教授李美璇表示，分析計畫結果發現，各國的高慢性肝炎病毒盛行率與死亡率，與該地民眾的肝臟疾病認知程度高呈現正相關。而台灣民眾在肝病認知上，以病毒傳染途徑分數最低，僅三成民眾知道慢性肝炎病毒傳染與病毒有關，四成民眾認為慢性病毒型肝炎為遺傳所致，甚至六成受訪者以為只要跟慢性肝炎患者一起吃飯，即有被感染的風險。

李美璇指出，許多人對於慢性病毒型肝炎仍有錯誤認知，甚至汙名化，以致許多慢性肝炎病毒感染者因害怕被旁人知道自身病史，不願回診追蹤；更有不少人不願意接受慢性肝炎病毒篩檢 ，認為沒有篩檢就沒有疾病。

高雄醫學大學附設醫院肝炎防治中心主任黃志富表示，疾病照護鏈為「正確認知、醫療協助、診斷及治療」，其中最大的障礙在於「認知」，對於幾乎沒有症狀的肝炎患者來說，更是如此。

黃志富曾收治一名B肝帶原的檢調官員，位居要職，每年享有公費健檢，但卻因為工作忙碌，很少接受健康檢查，甚至不曾回診追蹤肝炎，直到一天腹部劇痛，被送至急診，確診末期肝癌，腫瘤破裂，住院不到三個月，遺憾而往生。

「治療B肝可預防肝硬化和肝癌。」黃志富表示，35歲以上未接種B肝疫苗 的感染者應積極治療，現行台灣B肝治療給付三年口服抗病毒藥物，對大部分正在治療的患者而言，常被迫中斷治療，造成很大困擾。

近二、三十年，政府全面開打B肝疫苗、健保給付口服抗病毒藥物、免費成人BC肝篩檢，肝炎感染人口明顯降低。但距離WHO的2030年消滅肝炎目標，台灣仍差最後一哩路，應持續強化疾病認知、擴大篩檢、及早治療。

黃志富認為，唯有從小扎根，才能避免肝炎患者遭汙名化，願意出面篩檢及治療。