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容易出汗不一定是腎虛 多汗、盜汗狀況大不同

健康醫療網
病態的流汗包含甲狀腺分泌過多時，身體會出現多汗、怕熱、體重減輕等現象；圖為示意圖。（Getty Images）
病態的流汗包含甲狀腺分泌過多時，身體會出現多汗、怕熱、體重減輕等現象；圖為示意圖。（Getty Images）

總有某些人體質就是容易流汗，氣溫稍高就揮汗如雨、衣服全濕，好像淋了一場雨。時間一長，總有同事、朋友開玩笑，「你腎虛吧？」其中也不乏認真的提醒與關懷，「這樣流汗該補補腎了、這樣流汗是不是真的腎虛」 ？

如何分辨是否是腎虛引起的汗呢？中醫師吳宛容表示，腎虛主要症狀為心煩易怒、腰膝痠軟、兩腿無力、顴紅潮熱、盜汗、眩暈耳鳴、形體消瘦、失眠多夢、咽乾、男子陽痿或陽強不倒、性慾亢進、遺精早泄、婦女經少、經閉、崩漏、不孕、尿短赤黃等。

單純多汗 正常生理反應

從上述症狀可以看出，腎虛的確會導致出汗多，「但是容易出汗並不一定就說明是腎虛」。除環境因素外，中醫所說的盜汗與虛汗，一般由肺氣虛、心氣不足所引起，這種汗沒有明顯的酸臭味。那腎虛會不會產生多汗問題呢？答案是會的。吳宛容說明，腎虛引起的出汗常伴隨有其他症狀，如畏寒、夜尿頻多、腰膝痠軟、食慾下降等。

吳宛容強調，單純的多汗，只是人體對外界環境的一種反應，當勞動、運動、情緒激動、緊張等之後出汗都是很正常。有些人的汗孔發達，通常會分布在「腋下」以及「背部」為多，加上這兩處流汗比較容易有異味，會被旁人所觀察到，所以特別引人注目。其實，全身都有可能會冒汗，通常精神緊張或痛覺刺激時，會手心、腳心出汗；吃了某些刺激性食物會臉上冒汗等，這些都與個人體質有關，但是還不算是病態。

病態多汗 與疾病有關

所謂病態的汗包含甲狀腺分泌過多時，產生的「甲亢」現象，身體會反映出多汗、怕熱、體重減輕等信號；還有糖尿病患者，服用過量降血糖藥導致頭暈、低血糖，這時也會伴隨多汗；心臟病患者如果胸悶伴隨狂冒冷汗，這時可能是心絞痛引起的冒汗，心臟血液的供應不足，使心肌循環不佳、胸部出現持續幾分鐘的疼痛或壓迫感，此外，若疼痛還轉移到肩膀、手臂或後背，建議馬上前往醫院就診。

許多人存有誤解，以為「腎虧」是專屬於男人的疾病，但其實很多女性也有「腎虧」的問題。吳宛容指出，腎臟精主生殖，如果精氣充足，女性的生殖系統就會健康；反之如果精氣不足，就會影響到女性的生育能力。以中醫的觀點來看，更年期是卵巢功能由旺盛狀態逐漸轉化至消失的一個過渡時期，起因於腎氣漸衰，腎精虧損，陰陽失調所致，此外，過度疲勞、房事過度，也會造成腎虛多汗，在中醫的調理常常使用六味地黃丸搭配清心蓮子飲來歛汗補腎。

吳宛容提醒，平時的生活作息一定要正常，充足的睡眠對於氣血的生化、腎精的保養起著重要作用。許多腎功能衰竭的患者有過分熬夜、過度疲勞、睡眠不足的經歷。養成良好的作息習慣，早睡早起，有利於腎精的養護。

平時也不可以憋尿，膀胱中貯存的尿液達到一定程度，就會刺激神經，產生排尿反射，這時一定要及時如廁，將小便排乾淨，否則積存的小便會成為水濁之氣，侵害腎臟，也容易引起膀胱發炎。還有務必保持大便通暢，如果大便不暢，宿便停積，濁氣上攻，不僅使人心煩氣躁、胸悶氣促，而且會傷及腎氣，導致腰膝痠軟，神疲乏力。因此，保持大便通暢，也是養腎的方法。

顧好腎 才能逆轉年齡

最重要的是避免大量飲用咖啡、酒類，以及不節制的飲食。飲食過飽則傷血耗氣，對腎氣也會造成損害，吳宛容建議，可以多用手掌搓揉「命門」，兩手掌對搓至手心熱後，再分別放至腰部，手掌向皮膚，然後上下按摩腰部，直到皮膚有熱感。建議早晚各一次，每次約200下，「就能顧好你的腎，逆轉你的年齡」。

（本文由「健康醫療網」提供 http://healthnews.com.tw/

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