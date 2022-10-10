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53歲婦不菸不下廚 「LDCT」兩度揪出肺腺癌

胡蓬生
楊絡勝醫師表示低劑量電腦斷層檢查可檢測出早期肺癌，幫助病人及早治療。（圖：大千綜合醫院提供）
楊絡勝醫師表示低劑量電腦斷層檢查可檢測出早期肺癌，幫助病人及早治療。（圖：大千綜合醫院提供）

53歲陳姓女子生活作息正常、不抽菸也少下廚，但去年底配合公司體檢，以低劑量肺部電腦斷層檢查（LDCT）發現右側肺上葉有個1.2公分的腫瘤，經微創胸腔鏡手術切除後，證實為右側肺腺癌第一期，持續追蹤半年後，她左側肺上葉又出現2公分毛玻璃樣病變，再次安排微創胸腔鏡手術，並證實為左側肺腺癌第一期；由於發現早，經兩次手術，恢復狀況良好，已能正常工作生活，定期於門診追蹤。

台灣苗栗市大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，常見的肺癌危險因子包含重度吸菸者、有肺癌家族史者、致癌環境、慢性肺部疾病等；低劑量電腦斷層檢查（LDCT）優點是影像解析度與靈敏度較高、可偵測到小於0.3公分的肺部病灶，是目前檢測早期肺癌的有效工具。

陳姓女子檢查出右側（上圖）及左側（下圖）肺葉都有腫瘤（紅圈處），為肺腺癌第一期。...
陳姓女子檢查出右側（上圖）及左側（下圖）肺葉都有腫瘤（紅圈處），為肺腺癌第一期。（圖：大千綜合醫院提供）

他指出，過去傳統肺癌手術傷口大，約20至30公分才能將腫瘤切除。隨著醫療進步，肺癌手術已進入微創階段，這次進行的微創胸腔鏡手術，傷口小、術後疼痛感及併發症少、術後恢復快，幫助病人可以盡早回復正常生活。

楊絡勝提醒，現在的生活充斥著隱藏的致癌因子，加上肺癌初期往往沒有明顯症狀，因此許多病人出現病徵時，多數已是肺癌晚期，大大影響治癒機會，如能定期接受檢查，及早發現異常並治療，預後成果將會大幅提升。

楊絡勝醫師表示現行微創胸腔鏡手術，可幫助病人術後恢復快且減少併發症。（圖：大千綜...
楊絡勝醫師表示現行微創胸腔鏡手術，可幫助病人術後恢復快且減少併發症。（圖：大千綜合醫院提供）

手術 腫瘤 致癌

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