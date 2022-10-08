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胰臟癌難發現 AI技術協助判讀 準確率達8成

沈能元
胰臟癌一旦出現症狀時，通常都已是晚期。（Getty Images）
胰臟癌一旦出現症狀時，通常都已是晚期。（Getty Images）

「癌王」胰臟癌為沉默殺手，蘋果公司創辦人喬布斯(Steve Jobs)、台灣外交部駐泰代表李應元等人均因胰臟癌病逝。胰臟癌難以早期發現，確診個案病程多為末期、存活率低，主要檢查工具為電腦斷層，但二公分以下腫瘤檢查準確率僅六成，近四成個案難以發現。

2公分以下腫瘤 準確率達8成

台大新研發AI偵測系統對二公分以下腫瘤判讀準確率提高達八成，以台灣為例，台灣每年新增2500名胰臟癌患者，如果該套偵測系統能夠廣泛使用，甚至推廣至偏鄉離島等地，一年約可提早篩檢出600多人。

台大應用數學科學研究所與數學系教授王偉仲、台大醫院內視鏡科主任廖偉智及研究團隊，利用人工智慧深度學習在胰臟癌偵測研究，研究論文於本月刊登在射科領域排行居首的知名醫學期刊「Radiology」。

此研究利用2018至2019年台灣健保資料庫中胰臟癌患者的電腦斷層影像資料，共1473筆，經由AI偵測系統，於二公分以上腫瘤準確率超過九成，對比現在準確率約八成有所提高，而二公分以下難以發現的胰臟癌腫瘤判讀，準確率更高達近八成。

王偉仲說，胰臟癌腫瘤邊界不明顯、形態十分多元，資料收集不易，歷經五年開發，此AI偵測系統為結合醫學等多方面，以提高偵測準確率。此偵測系統於未來可幫助民眾及早發現二公分以下的胰臟腫瘤，並於健檢時提供民眾多一個健檢選項，對保險業者來說，也可協助民眾早期發現，省下後續治療費用的保險支出。

偏鄉及山地等醫療體系可能缺乏醫療資源，沒有腸胃科、放射科等專科醫師，即可利用AI偵測系統，提升患者醫療品質。

腫瘤 AI 醫學

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