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炒菜無法施力 竟是「這種」關節炎作怪

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

一名今年42歲的阿嬌從事飯店房務工作，除了工作忙碌外，回家還要處理許多家務，兩年前手部關節開始出現腫痛，以為是過度工作導致而不以為意，但後來症狀愈來愈嚴重，甚至影響工作表現，請假在家中休息還得忍受公婆指指點點，只好強忍不適繼續工作，最後因拿鍋鏟炒菜都無法施力只好就醫，到醫院檢查後真相大白，原來是罹患「類風濕性關節炎」。初期採用口服藥物治療但無法達到改善目標，在醫師建議下使用生物製劑及定期回診後，病情大幅改善，工作及家庭生活逐漸回復正軌，重拾幸福人生。

類風濕性關節炎莫輕忽

臺北榮民總醫院過敏免疫風濕科陳明翰主任表示，類風濕性關節炎是一種自體免疫系統異常造成的慢性發炎性關節炎，它所造成的傷害是不可逆的，好發於40-60歲的中年女性，女性罹患率是男性的三倍，推估全台約有超過十萬名患者。類風濕性關節炎除了與家族病史有關外，抽菸及牙周病也是罹病高危險因子，需要特別警覺。

陳明翰醫師說，類風濕性關節炎最容易表現在「晨僵」症狀，也就是早晨睡覺醒來手指會開始僵硬，且持續時間超過一小時。另外一個表現就是「關節腫脹」，但並非所有類風濕性關節炎都會以對稱性關節腫脹來表現，初期往往是單側關節開始發炎，再發展到對稱關節處，由於好發於近端指關節（PIP）或掌指關節（MCP），常造成許多日常生活到不便，如擰毛巾、炒菜或騎機車加油等動作困難，嚴重影響患者生活品質。

另外，類風濕性關節炎會造成長期發炎反應，因疾病進程緩慢有時不會讓人有警覺性，因此臨床發現許多患者因為顧及家庭與工作而選擇長期隱忍，或自行服用止痛藥強撐著。但類風濕性關節炎不會因為休息或調整飲食就能改善或消失，而長期控制不良恐導致關節出現不可逆的變形，所以陳明翰醫師強調如有相關症狀應儘早就醫診斷，把握黃金治療期。

生物製劑精準達標改善病情

陳明翰醫師指出，民眾對於類風濕性關節炎症狀不易自我診斷，也容易跟退化性關節炎混淆，因此建議提高警覺，及早就醫檢查，醫師會透過抽血了解發炎指數，加上影像學（Ｘ光、超音波、核磁共振）檢查是否有關節積水、發炎及骨頭侵蝕，再根據患者關節腫脹部位及疼痛程度進行綜合評估，最後再和患者共同討論個別化治療方案。

陳明翰醫師說，目前針對類風濕性關節炎的治療，除了使用消炎止痛藥來減緩疼痛外，也會使用類固醇來對抗發炎，但副作用較多。因此，現今主要是以類風濕性疾病修飾藥物（DMARDs）來協助患者改善病情，不過，仍有約2至3成患者疾病控制不佳，或是無法忍受這些藥物的副作用，此時醫師就會評估使用生物製劑或小分子藥物來介入治療。目前生物製劑種類很多，透過不同的機轉，可以精準阻斷發炎因子，有效預防關節惡化，達到疾病控制效果，對患者來說是一大福音。

學習與疾病和平共處

陳明翰醫師提醒，類風濕性關節炎患者千萬不可自行停藥或中斷治療，避免關節再度惡化變形，並降低相關併發症的發生，同時患者也應學習跟疾病和平共處，目前治療方式多元，只要透過良好醫病溝通，共同擬訂適合患者的治療方式，相信能有效讓患者找回生活品質。

【延伸閱讀】

手指腫脹無法催油門　竟是類風濕性關節炎惹禍！

同事譏「胖手指」 就醫竟罹患類風濕性關節炎！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55304

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