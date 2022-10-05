6旬婦吞嚥困難送醫 竟是罕見急性主動脈剝離

圖片來源 ／健康醫療網

64歲吳女士，過去只有高血壓 病史，某日凌晨因喉嚨不舒服無法吞東西及胸痛與上腹部疼痛而被送到醫院急診。吳女士抵達急診時生命徵象尚穩定，但因懷疑做電腦斷層檢查後發現是急性A型主動脈剝離，血管從昇主動脈一路剝離到雙側髂動脈，需進行緊急手術 以免死亡。然而，病人也同時合併迷走的右側鎖骨動脈之特殊構造，增加緊急手術複雜度跟風險。

為了能一次完成昇主動脈及主動脈弓重建，同時又不犧牲迷走右側鎖骨動脈，台灣安南醫院醫療副院長暨心臟外科主任陳偉華醫師，安排吳女士在醫院剛落成的複合混成手術室來進行全主動脈弓置換及冷凍象鼻手術，並結合傳統手術與三維影像之呈現，讓心臟外科團隊可在影像輔助下進行術中精準導航，術後病人離開手術室前，再透過機器執行類似錐狀射束斷層掃描cone beam CT以確認縫合處及支架置放位置無內漏位移情況，確保吳女士不用反覆進出手術室來分階段手術，減少手術感染風險，更大大減少這類高風險手術之併發症 ，病人安全家屬安心。

主動脈剝離 非典型症狀易錯失治療先機

陳偉華副院長強調，主動脈剝離發生的症狀跟內膜破口的位置有關。如「刀割」般前胸痛到後背、昏厥、冒冷汗等典型症狀之外，亦有腹痛、頭暈、嘔吐、全身軟弱、下肢無力等由剝離範圍所引發之非典型症狀；罕見的非典型症狀容易讓醫師誤導診斷方向，導致無法及時診斷而延誤黃金治療時機。

吳女士的第一個主要症狀就是屬於非典型的吞嚥困難，因橫跨縱隔腔遊走於氣管及食道間，在幼年氣管軟骨不成熟前，少數人會因為壓迫到氣管而造成呼吸困難，至中老年後因氣管鈣化變硬就有可能會壓迫到食道造成吞嚥困難。

預防主動脈剝離 日常生活法則跟著做

陳偉華副院長提醒，控制血壓、戒菸、避免吸食毒品是預防主動脈剝離最有效方法。尤其是高危險族群如長期高血壓不吃藥控制的患者、結締組織疾病如馬凡氏症候群和多囊性肝腎病變患者和先天二瓣型主動脈瓣患者等。

此外，氣溫驟降、換季或熬夜也容易激發主動脈剝離急症，建議高危險群患者定期監測自身血壓並按照醫囑治療，才能避免發生突發主動脈剝離意外。

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資料來源：健康醫療網

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