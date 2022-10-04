蕁麻疹發作癢到睡不著 中醫調整體內「陰陽」治癢

（圖：健康醫療網提供）

謝先生長期受「癢」困擾，尤其是天氣悶熱、洗熱水澡都會讓他奇癢無比，至診間就診跟醫師抱怨，癢起來時會腫成一個個大小不一的包，甚至會癢到睡不著，全身、雙手滿滿的抓痕。為謝先生治療的中醫師曾偉婷經問診把脈後表示，此種搔癢為蕁麻疹，並開立藥物治療，並囑咐睡前服用，以降低搔癢發作機會以利睡眠，服藥一周後，已明顯降低搔癢頻率，最值得高興是能好好睡覺。

曾偉婷醫師表示，近日天氣變化大，像謝先生有蕁麻疹症狀至門診求助的患者也逐漸增多，更值得注意的是，其中不少患者曾確診新冠肺炎 ，也紛紛出現蕁麻疹皮膚搔癢的後遺症。

急性蕁麻疹6周內恢復

蕁麻疹在中醫文獻中稱為風疹、癮疹、蓓癗、鬼飯疙瘩，全身各部位都可能發作，曾偉婷醫師說明，通常發作時皮膚先有搔癢難耐，隨後出現界線明顯的紅色隆起斑塊，斑塊中央為淡色，周圍較紅，發無定處，驟起驟退，消退後不留痕跡，反覆發作。根據病程可分為急性和慢性兩種，急性者多在6周內自動消失，超過6周為慢性，反覆發作，遷延數月，甚至數年。

在中醫的證型常見的有：

風熱犯表：此型皮膚搔癢嚴重，皮膚斑塊鮮紅，患者還會伴有發熱或咽喉腫痛，洗完熱水澡後常會有加重的情況，治宜疏風清熱，方用大青龍湯、消風散。

風寒束表：此型皮疹色白，患者會說熱敷反而可使皮膚癢度降低，吹冷氣或遇風會覺得較癢，治宜疏風散寒，方用麻桂各半湯加減。

血虛風燥：此型多為慢性型，長時間反覆發作，遷延日久，常於夜眠時加劇，發作時有些患者會伴隨燥熱、口乾，治宜養血消風潤燥，方用當歸飲子、知柏地黃丸加減

中醫辨證注意其他狀況

中醫講求整體觀，此類患者至診間就診時，曾偉婷醫師會特別注意患者其他臟腑情況，問診就會更詳盡些，例如睡眠狀況、情緒壓力、胃口、排便的情況、甚至大便的形狀、乾硬等，除了明顯的皮膚病徵以外，通常蕁麻疹患者時常伴有其他臟腑熱，尤以肝和胃腸為主，因此除了調理皮膚外，最重要還要調整身體陰陽、氣血平衡，才能降低蕁麻疹的復發率。

除了開立科學中藥治療外，對於急性期的患者，會建議配合特製的水藥方治療，方中有黃柏、黃連、黃芩、金銀花、連翹、甘草、赤芍、生地黃等藥材，能夠快速清熱止癢。在外用藥方面建議可以塗擦黃連藥膏，或是建議患者自己熬煮紫蘇葉薄荷水，放涼後裝罐，於搔癢時噴灑於皮膚，皆有止癢的效果。

蕁麻疹病因常為肝膽或腸胃有熱，生活起居及飲食方面，曾偉婷醫師建議少吃油膩、高熱量的食物，睡眠須充足，以免熬夜上火，此外，還需留意冷氣的使用，若於大熱天流汗或是剛洗完熱水澡就近入冷氣房，或是打開電風扇直吹，則容易使毛孔突然遇冷收縮閉合而散熱不良，體熱悶於皮膚內，也會造成發疹的情況，建議可披件薄外套再由室外進入冷氣房，洗澡後先將身體擦乾等待10-20分鐘再吹冷氣。

【延伸閱讀】

婦嚴重蕁麻疹伴隨公主病想不開 醫陪伴走出陰霾

對付「蕁麻疹」飲食限制並非聖旨！醫：需釐清病況

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55256

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw