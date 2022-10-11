老拳師攝護腺肥大、膀胱結石 半套拳狂跑廁所才打完

（圖：健康醫療網提供）

73歲陳董愛打太極拳，但他近來飽受頻尿所苦，感嘆「打半套拳得跑廁所好幾回」，經子女陪同就醫，赫然發現原來是膀胱內多了2公分大結石，加上攝護腺肥大堵住尿道出口，才會經常頻尿，所幸利用鈥雷射內視鏡清除結石，再透過雷射汽化手術 拓寬攝護腺後，又能虎虎生風打拳了。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，患者就醫並安排尿液檢查，驗出一般人難以用肉眼察覺的微量紅血球，之後超音波檢查看到一塊「白色陰影」，經膀胱鏡檢查後，不僅發現攝護腺十分肥大，尿道僅剩一小縫，也順利找到造成頻尿的另一元凶「膀胱結石」，大小約2公分，於是建議手術雙雙清除。

膀胱結石致頻尿 嚴重恐「尿滯留」

邱鴻傑解釋，許多民眾常以為結石一定會很痛，理應可以提早發現治療，但膀胱結石與其他尿路結石如腎臟、輸尿管或尿道結石的疼痛反應並不相同，膀胱結石除非大到完全堵住尿道，否則當結石摩擦膀胱時，大腦僅會轉換成刺激感，提醒增加排尿收縮頻率，因而錯過治療時間。

若結石小於0.5公分，有六成會隨尿液自動排出，邱鴻傑指出，該患者因攝護腺肥大堵住排尿，導致「小石頭滾2年，越滾越大顆」，最終被「關」在膀胱內無法排出，一旦沒有及時取出，放任結石越來越大，最後可能會完全堵住尿道，造成尿滯流，唯有取出碎石及消除攝護腺，才能徹底改善頻尿問題。

養成運動習慣、攝取足夠水分

邱鴻傑也提醒，應維持運動習慣，每天攝取1500至2000cc足夠水分，以稀釋尿液並快速排出易結石物質或細菌等，同時也得避免憋尿、減少重鹹重油及大魚大肉等美食 ；若本身有結石病史，每三到六個月更要定期回診，才能避免膀胱結石再度上身。

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資料來源：健康醫療網

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