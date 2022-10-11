我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

超難訂位的「法國洗衣店」米其林餐廳 值得花大錢吃嗎？

老拳師攝護腺肥大、膀胱結石 半套拳狂跑廁所才打完

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

73歲陳董愛打太極拳，但他近來飽受頻尿所苦，感嘆「打半套拳得跑廁所好幾回」，經子女陪同就醫，赫然發現原來是膀胱內多了2公分大結石，加上攝護腺肥大堵住尿道出口，才會經常頻尿，所幸利用鈥雷射內視鏡清除結石，再透過雷射汽化手術拓寬攝護腺後，又能虎虎生風打拳了。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，患者就醫並安排尿液檢查，驗出一般人難以用肉眼察覺的微量紅血球，之後超音波檢查看到一塊「白色陰影」，經膀胱鏡檢查後，不僅發現攝護腺十分肥大，尿道僅剩一小縫，也順利找到造成頻尿的另一元凶「膀胱結石」，大小約2公分，於是建議手術雙雙清除。

膀胱結石致頻尿 嚴重恐「尿滯留」

邱鴻傑解釋，許多民眾常以為結石一定會很痛，理應可以提早發現治療，但膀胱結石與其他尿路結石如腎臟、輸尿管或尿道結石的疼痛反應並不相同，膀胱結石除非大到完全堵住尿道，否則當結石摩擦膀胱時，大腦僅會轉換成刺激感，提醒增加排尿收縮頻率，因而錯過治療時間。

若結石小於0.5公分，有六成會隨尿液自動排出，邱鴻傑指出，該患者因攝護腺肥大堵住排尿，導致「小石頭滾2年，越滾越大顆」，最終被「關」在膀胱內無法排出，一旦沒有及時取出，放任結石越來越大，最後可能會完全堵住尿道，造成尿滯流，唯有取出碎石及消除攝護腺，才能徹底改善頻尿問題。

養成運動習慣、攝取足夠水分

邱鴻傑也提醒，應維持運動習慣，每天攝取1500至2000cc足夠水分，以稀釋尿液並快速排出易結石物質或細菌等，同時也得避免憋尿、減少重鹹重油及大魚大肉等美食；若本身有結石病史，每三到六個月更要定期回診，才能避免膀胱結石再度上身。

【延伸閱讀】

中年男「夜多尿難成眠」是攝護腺惹禍？老化正常？醫揭「夜尿症」迷思

隱形殺手「攝護腺癌」　六旬男排尿異常癌數標

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55276

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

手術 美食

上一則

50歲的她確診後「狂胖4公斤」急求中醫助減重

延伸閱讀

頻尿以為是攝護腺肥大 原來是罹癌 光子刀治療還他健康

頻尿以為是攝護腺肥大 原來是罹癌 光子刀治療還他健康
夜多尿是攝護腺惹禍？正常老化？醫揭「夜尿症」迷思

夜多尿是攝護腺惹禍？正常老化？醫揭「夜尿症」迷思
飯後腹痛誤為胃潰瘍吃胃藥沒用 就醫才發現膽管結石

飯後腹痛誤為胃潰瘍吃胃藥沒用 就醫才發現膽管結石
膽結石、攝護腺…當心「養大」成後患

膽結石、攝護腺…當心「養大」成後患

熱門新聞

有日本醫師認為泡三溫暖容易造成心血管負擔。(取材自ingimage)

洗澡水太熱不好 日本醫師羅列「9大NG健康常識」

2022-10-04 03:05
台語歌手高向鵬跌倒昏迷1年後，今天驚傳過世。醫師提醒，如果跌倒後沒有外傷，但於3個月內，出現步態不穩、單側肢體無力兩大症狀，千萬不可輕忽。（取材自臉書）

台歌手跌倒昏迷1年後過世 醫：跌倒後需注意2大症狀

2022-10-06 14:22
美國民眾早已脫下口罩迎接疫後新生活。(本報資料照片／記者陳易辰攝影）

沒確診過是「天選之人」？ 醫：身體可能比一般人還糟

2022-10-06 23:59
羅一鈞說，俗稱「天選之人」後續可能因病毒變化，或原有的自然抵抗力慢慢消退後，還是有可能染疫。圖／台指揮中心提供

沒確診過「天選之人」身體較差？ 羅一鈞破除說法

2022-10-07 17:22
圖片來源 ／健康醫療網

長者抗憂鬱、防失智 醫師教你怎麼吃

2022-10-09 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

「秋分」到了 中醫推7種白色食物 滋陰補氣還能減肥排濕

2022-10-04 01:30

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購

麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元