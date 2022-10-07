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過度減重或體重快速下降 恐害耳咽管開放

陳雨鑫
耳咽管開放症vs.耳咽管閉鎖症 製表／陳雨鑫
耳咽管開放症vs.耳咽管閉鎖症 製表／陳雨鑫

南韓知名女歌手IU前陣子透露罹患「耳咽管開放症」長達一年，不僅聽力受影響，耳朵常悶悶的，讓她在準備演唱會期間「痛苦如置身地獄」，身心飽受煎熬。

耳朵悶悶的 不良生活造成

耳咽管是一條連結鼻咽部到中耳腔的管道，具調節中耳壓力、避免鼻涕口水逆流至中耳腔、排出中耳腔黏膜分泌物等功能。台灣振興醫院耳鼻喉部聽覺科主任力博宏表示，耳咽管功能異常分為兩種，一種是耳咽管開放、另一種為耳咽管閉鎖。根據流行病學調查，耳咽管功能異常盛行率，成人約1%到2%、小兒約25%。

台北醫學大學附設醫院耳鼻喉科主治醫師張廷碩表示，耳咽管開放症多與後天不良生活因素有關，引發耳咽管開放症最常見原因是「過度減重」或「體重快速下降」，若耳咽管周邊脂肪不足，易導致耳咽管不正常開放，癌症、營養不良、脫水、神經肌肉疾病等也會造成耳咽管開放。

講話有回音 初期誤認耳鳴

張廷碩說，耳咽管開放症顧名思義為耳咽管太鬆，無法正常作用，常處於開放狀態。一般來說，耳咽管大多處於「關閉」狀態，當吃東西吞嚥、吞口水時，耳咽管為調節耳朵壓力，就會打開以平衡中耳壓力，耳咽管如果時常關不上，鼻咽與中耳腔會形成一大空腔，放大共鳴。

張廷碩形容，患者的耳朵會嗡嗡叫，講話時有回音，睡覺時自己呼吸聲也會回繞在腦中，其他人的聲音也聽不清楚。患病初期常會被誤認是耳鳴或聽力受損，認為過幾天就會好，後續卻未改善，耳朵長期不適，部分患者會焦慮、躁鬱。

常見20至30歲女性罹患耳咽管開放症，張廷碩表示，大多因為減重過度或體重快速減輕，如戴牙套無法正常飲食，體重快速減輕後出現。若三個月內體重減少5％或半年內減少10％，即為體重快速減輕。

體重別再降 否則治療不佳

耳咽管開放症治療，以改善生活習慣為主，張廷碩說，如果體重快速減輕，建議先讓體重逐步恢復。若短時間內無法恢復體重，或癌症患者因疾病使體重快速減輕，建議可使用類固醇鼻噴劑改善。

如果鼻噴劑類固醇效果不佳，可透過手術在耳咽管打一個小洞，擺放小管子改善耳咽管壓力，術後不需取出，一年後會自行掉落；其餘方式包括在耳咽管開口施打玻尿酸或自體脂肪，有時會採取擺放小管子與注射玻尿酸雙管齊下改善。

耳咽管開放症患者若接受手術治療，同時應改善生活習慣，避免刺激性飲食，如少喝咖啡、少吃辛辣食物，補充足夠水分，一天喝水2000毫升，重點是「體重不能再降低」，至少要維持現在體重，否則治療效果不佳。

南韓女歌手IU飽受耳咽管開放症困擾，耳朵常悶悶的、講話有回音，聽力受影響。（取材...
南韓女歌手IU飽受耳咽管開放症困擾，耳朵常悶悶的、講話有回音，聽力受影響。（取材自Instagram）

手術 癌症 減重

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