長者髖部骨折未動刀 肌力流失快 醫：愈早手術愈好

患者經安排手術治療後，現在已經擺脫輪椅，重新生活。（圖：大里仁愛醫院提供）

一名78歲癲癇的患者，三年多前病情發作跌倒，雙側髖關節 疼痛需用助行器輔助，肌肉 後來變得萎縮無力只能坐輪椅，他日前癲癇又發作，送醫檢查，醫師發現他的髖關節已經骨折變形，且有嚴重髖關節炎，安排手術 治療後，他現在已經擺脫輪椅，重新生活。

台灣大里仁愛醫院骨科醫師黃贊文說，許多家屬以為長輩年紀大，開刀風險高，希望不要手術。但髖部骨折常常造成行動不便，尤其臥床不活動，肌力萎縮的速度相當快。

一般，臥床七天後肌肉減少可高達35%。如果長期臥床會引起褥瘡、肺部和泌尿道感染以及下肢靜脈栓塞等嚴重併發症而危及生命。

他說，因此，目前髖部骨折最好的治療方式仍是盡早手術，讓病人盡早下床活動和訓練肌力以避免併發症的發生。

黃贊文說，隨著年齡的增加，老人家會因感覺統合能力降低、肌肉萎縮、平衡感變差，再加上本身如患有癲癇、失智或是視力變差，或有使用安眠鎮靜藥物，都容易因病跌倒進而造成骨折。