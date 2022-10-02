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心房顫動易引發腦中風 世界心臟日呼籲提高警覺

記者沈能元／台北即時報導
近日正值世界心臟日，陳志金（左）呼籲，心房顫動易引發腦中風，應多注意身體狀況，及早發現心臟疾病。（圖／陳志金醫師提供）
近日正值世界心臟日，陳志金（左）呼籲，心房顫動易引發腦中風，應多注意身體狀況，及早發現心臟疾病。（圖／陳志金醫師提供）

世界衛生組織（WHO）指出心血管疾病是全球死亡的頭號殺手，每年造成全球約1790萬人死亡，占總死亡人數的31%。根據台灣衛生福利部110年死因統計，心臟病是台灣人第二號殺手，造成21852人死亡。近日正值世界心臟日，為及早發現心臟疾病，隨著科技愈來愈發達，民眾常佩戴智慧手錶、智慧手環等穿戴式裝置，以隨時監測心律、血氧、睡眠品質，當發現數值怪怪的，就可尋找專科醫師進一步檢查，以利及早發現潛在的疾病。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金說，穿戴式裝置常有監測心律功能，曾收治一名佩戴穿戴式裝置患者，因發現心跳常常忽快忽慢，有時每分鐘高達150下，心情十分擔心而就醫檢查，檢查發現，患者心跳真的不規則跳動，確診為心房顫動，如果延誤就醫，心房顫動容易形成血栓，恐增加腦中風機會，因此須使用抗凝血劑預防血栓及腦中風。

ICU醫師陳志金說，民眾若出現心跳忽快忽慢、不規則等心律不整症狀，或監測數值上下波動很大，應尋找專科醫師進行心電圖檢查，做進一步的確認。

「心房顫動時，症狀往往不明顯。」陳志金說，但腦中風症狀較好辨別，應熟記FAST口訣，包括Face是臉部表情不對稱，或嘴角歪斜；Arm是單側手腳無力，或單側舉不起手腳；Speech是口齒不清或無法表達；Time是看到以上其中一種徵兆，立刻記下發作時間，於黃金治療3小時內緊急送醫。

此外，門診中常有打鼾患者就醫，原因是現在有部分穿戴式裝置可以偵測血氧濃度，當民眾發現睡眠時血氧濃度下降，而會到醫院進行檢查，常發現為睡眠呼吸中止症，其高血壓、心肌梗塞、腦中風的風險，更比一般人高出3至4倍的風險，必須給予治療，降低罹病的風險。民眾平時應有充足睡眠，並多注意睡眠品質。

陳志金說，許多民眾使用智慧手錶、智慧手環等穿戴式裝置，雖然它無法取代專業的檢查，但這是一種篩檢裝置，也可以提供客觀的數值，如果發現數值怪怪的，就要提高警覺，盡早就醫確認。

中風 醫學 高血壓

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