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腦中風搶救 把握黃金治療期

沈能元

急性腦中風常突然發生，令人措手不及。台灣腦中風學會理事長李俊泰說，急性腦中風分為出血性中風及缺血性中風，兩者占整體腦中風比率各為二成及八成。

出血性中風 視出血範圍治療

台大醫院神經部主任鄭建興說，急性腦中風致病原因，因中風類型而不同，出血性中風多是因為高血壓控制不住，導致腦內血管破裂，其他原因還包括先天血管畸形、凝血功能異常等；缺血性中風則是因為頸部或腦部血管阻塞，大多與三高、心房顫動、吸菸等相關。其中高血壓同時與出血性、缺血性中風密切關聯，需特別留意。

「搶快」是腦中風治療最重要的一環，必須掌握黃金治療時間。李俊泰說，大腦為固定體積，內含腦組織、血液、腦脊髓液等，出血性中風為腦組織被血塊占據而擠壓，患者抵達醫院後，需要緊急會診神經內、外科醫師評估病情，若出血範圍大須經手術取出血塊，或進行引流治療替大腦減壓；若出血範圍不大，可以住院觀察、控制血壓，病情有機會好轉，不需手術治療。

至於缺血性中風治療，需要於三小時內施打靜脈血栓溶解劑。

缺血性中風 血栓溶解劑打通

鄭建興說，急性缺血性腦中風最直接有效的治療是盡速打通阻塞的血管，現在治療方式多元，醫師可依患者病情選擇不同治療方式，包含施打靜脈血栓溶解劑、動脈取栓術治療，治療的時間愈快愈好，但不限定只在三小時內，可延長到中風發生後六至八小時，甚至到12小時，仍可能有機會治療。

每個人發生腦中風的病況不同，治療方式也不同，「腦中風發生的那一瞬間，每個人的命運不一樣。」李俊泰說，靜脈血栓溶解劑不是仙丹妙藥，在施打前還是須經電腦斷層等檢查小心評估，或是依醫師建議進行動脈取栓術治療。

李俊泰說，約十年前，終其一生，每六個人會有一人中風，現在已是每四個人就會有一人中風。依臨床觀察，中風患者經救治後，約有四成會留下拿拐杖、坐輪椅、長期臥床的失能情形。台灣健保署署長李伯璋表示，家人若有三高，記牢FAST口訣，隨時觀察家人是否出現臉歪、嘴斜、單手無力等症狀，一旦有異常都應盡速就醫。

中風 高血壓 手術

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