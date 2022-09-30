全台首例 北榮創無尾巴精蟲成功生子 「喜獲千金比娶到老婆更高興」

台北榮總婦女醫學部主治醫師何積泓（右四）與泌尿部主任黃志賢（右五）率領生殖醫學團隊，讓鐘先生（左六）夫妻最終成功求子，獲得一對可愛的雙胞胎千金。（記者沈能元／攝影）

不孕夫妻飽受生子壓力，常常求助無門，42歲鐘先生結婚近4年，一直沒有孩子，經外院檢查為無精症，即使在泌尿科進行睪丸顯微探查手術 ，也只能找到不成熟的「圓精細胞」，甚至被告知，唯有透過捐贈精子，才有辦法懷孕，4年前輾轉來到北榮生殖醫學 中心求助。台北榮總生殖醫學團隊2年前從發育不全無尾巴精蟲（圓精細胞）中，成功培育8顆優質肧胎，協助鐘先生夫妻喜獲雙胞胎千金。

台北榮總婦女醫學部主治醫師何積泓與泌尿部主任黃志賢率領生殖醫學團隊，鐘先生歷經手術取精3次、太太取卵2次，終於成功懷孕。期間鐘先生不忍太太辛苦取卵，原本想要放棄，但在醫療團隊鼓勵下，願意再次嘗試，最終成功求子，獲得一對可愛的雙胞胎千金。

北榮婦女醫學部主治醫師何積泓說，過去4年間針對僅能找到圓精細胞的不孕夫妻治療33次，生殖醫學中心的胚胎師們，以豐富的經驗及獨家技術，竭盡全力幫助鐘先生夫妻成功生子。以圓精細胞進行顯微注射，最終成功培育出8顆優質胚胎，2020年10月植入4個胚胎，其中2個胚胎順利著床，去年5月底順利生產，成功誕生一對圓精寶寶，目前還有4個胚胎冷凍保存，還可以再繼續生下一胎。

黃志賢說，正常的精子有負責接近卵子的「頂體」、攜帶半套染色體的「頭部」、以及提供動力的「尾部」。而圓精細胞為精子製造過程中的半成品，雖然細胞核內的染色體已經完成減數分裂，但是還沒有長出「尾巴」，此屬於非阻塞型無精症，也就是精子在製造過程中出現問題，就A先生來說，導致無精症的原因不明。

黃志賢說，圓精細胞大小與紅血球相似，在試管嬰兒治療十分困難，雖然這些圓精細胞有機會能讓卵子受精，但受精後胚胎的懷孕成功率極低，原因是卵子無法接受，因此必須讓卵子活化，以讓卵子受精。

何積泓說，2019年至今，台北榮總共進行39個圓精細胞注射療程，太太平均年齡為35歲，平均成熟卵子數為17.2顆，累積植入37次，平均每次植入3.3顆胚胎，受精率為51.7%，累積持續懷孕率達9.1%。

1995年法國完成全球首例圓精細胞試管嬰兒，而根據2020年一篇研究，整理過去25年全世界發表文獻，發現圓精細胞的胚胎植入活產率僅有2.4%。黃志賢說，台灣目前生殖醫療技術水準已位於國際前段，北榮使用睪丸顯微探查取精手術後，取得正常精子後，臨床懷孕率高達35%，如近成功誕下第一對圓精寶寶，讓醫療團隊十分振奮。

鐘先生說，平時家住澎湖，求子過程交通往返，又看到太太飽受取卵的辛苦，一度想要放棄，但十分感謝北榮生殖醫學中心團隊一路的鼓勵，「現在喜獲千金的感覺比娶到老婆還要高興。」如果和他有相同問題的男性朋友，可以到台北榮總尋求治療。