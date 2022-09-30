夜多尿是攝護腺惹禍？正常老化？醫揭「夜尿症」迷思

圖片來源 ／健康醫療網

50多歲的林先生，夜夜多次起床小便，睡眠被打斷長期失眠的他，影響工作表現，被迫提早退休離開職場。深受「夜尿」困擾的林先生，一直以為「攝護腺肥大」是病因，返台求診時，急著要求醫師手術 ，結果經診斷，發現他並非攝護腺惹禍，而是嚴重的「夜間多尿症」。

「夜尿」是因為「攝護腺肥大」？和「正常老化現象不用醫」？

排尿出問題，不少男性易自行腦補，認為是攝護腺肥大造成夜尿問題！台灣泌尿科醫學 會秘書長、林口長庚醫院泌尿科主治醫師許毓昭醫師受訪時表示，夜尿雖是攝護腺肥大七大症狀之一，但即使接受攝護腺手術，夜尿也不一定會改善，而可能是腦部賀爾蒙異常。此外，人口高齡化之際，下泌尿道問題也隨年齡增加而提高發病率，夜尿就是其中一種老化好發的疾病，卻常被患者當成老化正常現象而不常求診。

事實上，晚上起床排尿超過兩次以上(包括兩次)，就可能是「夜尿症」；若夜晚的排尿量加起來大於整天尿量的1/3，即屬於「夜間多尿」(Nocturnal polyuria)。

恐耽誤治療 醫籲正視：夜間多尿症是種疾病

「夜尿症」是很容易被忽略的疾病！因夜尿是一些疾病的外顯症狀，例如攝護腺肥大、糖尿病等。收治上述中年男性病患的許毓昭醫師表示，從患者的排尿紀錄發現，他每晚起床6、7次小便且尿量超過1000cc，不僅造成睡眠障礙，求診時情緒也顯得焦慮不安，因此確定讓他身心困擾的疾病是「夜間多尿症」而非攝護腺造成。經過開立口服抗利尿激素藥物一週後，患者的夜間多尿症就獲得明顯改善，現在的他已順利返回工作職場。

醫：睡前滑手機 亮暗差使腦部抗利尿激素分泌失調 恐罹「夜間多尿症」

「夜間多尿症」的致病原因很多，年齡是首要因子外，許毓昭醫師強調，臨床觀察最大宗的原因來自腦下垂體功能異常。正常狀況下，腦下垂體會分泌抗利尿激素(ADH)，使尿量減少、尿液濃縮，一旦身體抗利尿激素分泌不足，就會導致夜間尿量多。除腦部退化外，近年也發現夜晚光線的「亮暗差」也是影響抗利尿激素分泌的原因之一。研究發現，人造光像是手機等3C產品，在黑暗環境其藍光的刺激打破日夜交替規律，讓大腦不知道要休息，使得睡眠週期延後，連帶影響腦下垂體荷爾蒙分泌功能失調，長期下來導致抗利尿激素分泌不足，使睡覺時尿液無法濃縮而尿量無法減少，造成夜間多尿！

50歲以上就該注意「夜尿」狀況 求助泌尿專科醫師

因夜尿症導致「中斷睡眠起床如廁」，可能造成精神和身體健康下降而使得患者的生活品質大受影響，除造成包括心血管疾病風險、心情沮喪、焦慮，甚至認知及記憶障礙。年長患者夜晚起床如廁跌倒和骨折的風險增加，進而提高死亡率。

若確定罹患「夜間多尿症」，從生活方式調整，是患者改善狀況的第一步，包括：睡前至少2小時減少水分攝取、晚上不要喝刺激性飲料，如含咖啡因飲品、減少睡前3C產品使用及睡覺時關燈睡。但隨著症狀的變化，除了生活方式外，遵醫囑按時接受藥物治療調節荷爾蒙相當重要。目前已有口服的合成抗利尿激素藥物，睡前補充可有效改善夜尿症狀，研究顯示抗利尿激素藥物可減少高達5成以上的夜尿次數，並增加2小時以上的連續睡眠時間，提高睡眠品質，精神狀態也有顯著改善。

許醫師呼籲，「中年男性應牢記『夜尿二三四』口訣，夜尿超過2次以上且尿量大於整天1/3，就要懷疑自己罹患夜尿多尿的可能性，因40歲以上盛行率達4成」，一旦年過50歲更須密切當心，不要以為是正常老化現象沒藥醫，也不要自己嚇自己誤以為是攝護腺肥大要開刀，就醫求助泌尿專科醫師診斷，確認病因，對症下藥治療才是第一要務！

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資料來源：健康醫療網

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