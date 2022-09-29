兩件事沒做到 七旬婦長期吃保健食品跌倒仍骨折

騎腳踏車運動可加強腿部肌力，鍛練肌力。（記者簡慧珍／攝影）

保骨本健康食品不是萬靈丹，台灣彰化縣74歲張姓婦人跌倒造成左小腿骨折，家人想不透「照三餐」吃的保健食品怎會沒效，經醫師診治，並非張婦嚴重骨質疏鬆，問題出在肌少症導致雙腿無力，醫師建議上了年紀每天至少運動30分鐘增加肌力。

張婦每天服用子女買給她的葡萄糖胺、軟骨素、UC2等各類保骨本健康食品，近一個月前走路不小心跌倒，左小腿骨折，送醫手術 接合，上石膏讓腿骨癒合，出院後以輪椅代步，定期回診檢查復原情形。

衛福部彰化醫院家醫科主任廖曜磐指出，張婦雙腿外觀肌肉 鬆垮，代表肌力不足，走路較沒有辦法平衡，步履不穩，家人發現已買保骨本食品給她食用，也一再叮嚀走路小心，經過這次跌倒骨折，原來張婦的家人知道骨鬆卻沒肌少症的概念。

廖曜磐說，在老化過程中運動神經退化、蛋白質 合成減少、營養供給不足或慢性病等因素，造成肌肉量減少、肌力減弱或低身體功能表現，有研究指出40歲之後，肌肉量以每10年減少8％的速度流失，70歲後每10年減少15％的速度流失，大腿肌肉減少得更快，很多年長者雙腿細小可能罹患肌少症，當肌力不足而跌倒，即使沒骨質疏鬆，撞擊力道大照樣骨折。

肌少症沒量化的檢測標準，常見徵兆例如，在平地行走速度小於每秒鐘0.8公尺，時常跌倒、手握力變差，擰不乾毛巾、覺得四肢無力，坐下難以起身、沒刻意減重但體重減輕，如有上述情形恐怕肌少症已上身。

預防肌少症就要養肌肉，廖曜磐建議從強化營養和運動兩大方向著手。強化營養方面，年長者每公斤體重每天應攝取1至1.5公克優質蛋白質，以體重60公斤為例，身體健康長者1天至少吃60公克，約3至5個手掌大小的肉類，平均分配到三餐，以免一次吃太多可能造成腎臟負擔。

運動可選擇有氧舞蹈、快走等強化肌耐力運動，太極拳、瑜伽等增進身體平衡感的運動也很好，另有研究指出，舉啞鈴、舉重、仰臥起坐、伏地挺身等阻抗性運動是對抗肌少症最有效的方式，長者每天至少運動30分鐘，如果身心狀況良好，早晚各30分鐘運動能減緩肌肉流失和退化。