胃淋巴癌解血便、身體虛弱三個月 治療無復發

醫師說，何姓男子經接受20次放療後（右圖），腫瘤已經完全清除。(圖：烏日林新醫院醫提供)

76歲何姓男子解黑便、血便長達三個多月，同時出現容易疲勞、身體虛弱、胃口不佳、腹脹以及噁心，就醫求診症狀未獲改善，轉診到台中烏日林新醫院，發現是胃黏膜淋巴癌一期，竟是幽門螺旋桿菌引起，後經接受20次放射治療，以及幽門螺旋桿菌除菌治療，並定期追蹤回診，至今無復發或殘存腫瘤 。

台中烏日林新醫院醫胃腸肝膽科醫師魏宏宇說，在醫院癌症 治療團隊合作下，由血液腫瘤科主任林增熙安排全身正子掃描作為癌症分期檢查，正子影像顯示胃黏膜淋巴瘤僅侷限在胃部，屬於胃黏膜淋巴瘤一期。胃邊緣區B細胞淋巴瘤屬於相對好治療的淋巴癌，66%至75%的病人多為第一、二期，92%的病患則有幽門螺旋桿菌的感染。

魏宏宇指出，標準治療大多先進行消滅幽門螺旋桿菌的藥物治療，除菌成功後，有高達80%的機率，亦同時消除胃黏膜淋巴瘤，復發機率約30%。若是患有胃黏膜淋巴瘤，且未合併幽門螺旋桿菌感染；或是曾做過幽門螺旋桿菌除菌藥物治療後，胃黏膜淋巴瘤仍然存在的病患，則需要接受放射線治療，有超過90%的腫瘤根除率，五年存活率亦超過90%。

魏宏宇說，何姓病患因胃黏膜淋巴瘤急性腫瘤出血，血紅素偏低，評估後需先放射線治療。何姓病患共接受20次放射治療，放療前都會安排二維影像驗證X光比對位置，提高腫瘤控制率，並且降低周圍正常組織接受到放射線的劑量。

何姓病患完成放療療程後第二天，腫瘤已經完全清除，病理切片結果也顯示無殘餘腫瘤，但仍有幽門螺旋桿菌感染，後接受幽門螺旋桿菌除菌治療，並定期追蹤回診；今年再次接受胃鏡切片檢查，至今無復發或殘存腫瘤。

魏宏宇說明，根據統計，感染幽門螺旋桿菌後，會引起胃部慢性發炎，症狀為上腹不適、上腹脹痛、灼熱感、噁心、打嗝、口臭；其中15%至20%會演變為胃潰瘍、十二指腸潰瘍；1%至2%會發展為胃腺癌；0.1%會發展成胃淋巴癌，呼籲大家不可輕忽幽門螺旋桿菌之危害。