「肺動脈栓塞」要注意 胸痛呼吸急促是前兆

(圖:健康醫療網提供)

中秋節過後，日夜溫差愈趨明顯，溫差容易導致人體血管快速收縮，引發周邊血管疾病。而腦中風 、心肌梗塞等血管疾病主要成因都是由血栓造成的血管阻塞問題所引起，而肺動脈血栓又是其中非常危急，致死率高，治療上又棘手的疾病，該如何預防與治療也成為健康上特別需要關注的焦點。

新光醫院周邊血管科吳典育主任提到，在說明肺動脈栓塞之前，需先解釋深層靜脈栓塞。深層靜脈栓塞就是血栓在深層靜脈形成後，阻塞血液回流而造成靜脈血管發炎或患肢的肢體腫脹發紅疼痛，發生原因包括:長期久坐不動，或是先天凝血異常、罹患惡性腫瘤的民眾，都容易產生深層靜脈栓塞。

而深層靜脈栓塞中又以「肺動脈栓塞」最為嚴重，病患初期症狀為呼吸困難、氣喘、咳嗽，易與其他疾病混淆而未意識到可能是肺栓塞。吳典育主任說「肺動脈栓塞」就是深層靜脈栓塞後，血塊往上飄到肺裡面，造成肺部阻織灌流不足及低血氧症，缺氧的血液、血塊卡在血管內造成血流受阻無法回到心臟，就好像水龍頭的入水口被堵住無法出水，血液無法流動，患者的心跳會越來越快，嚴重者會昏倒、引發休克甚至死亡。

吳典育主任補充說明，肺動脈栓塞簡稱肺栓塞，由於初期症狀不典型，會造成臨床醫師診斷上的困難。如果栓塞嚴重，又未及時溶解血栓打通肺動脈，死亡率大約3成；若是急性肺栓塞併發休克，死亡率甚至高達5成以上。好發肺動脈栓塞三大族群:

(1) 血液凝固不動

(2) 嚴重創傷造成血管外傷

(3) 本身凝血狀況異常的病患

血管疾病初期症狀輕微且易被忽略，導致患者通常沒病識感，忽視其重要性。吳典育主任呼籲，民眾如果發現靜脈異常就要趕快到醫院做檢查，並且規律回診及用藥，才能避免病情復發。民眾平時生活上應儘量避免危險因子(如抽菸、過度肥胖)，若長途旅行，應盡量避免久坐久臥，定時起身活動，並搭配適度運動才能預防肺栓塞的威脅。

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資料來源：健康醫療網

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