我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

馬斯克和伍德擔心的通縮不存在？「大賣空」貝瑞這樣說

小朋友拉肚子吃成人止瀉藥 致腸破裂急診手術

記者楊雅棠／台北即時報導
小朋友拉肚子，千萬別給成人止瀉藥。（記者陳雨鑫／攝影 ）
小朋友拉肚子，千萬別給成人止瀉藥。（記者陳雨鑫／攝影 ）

秋冬時節除了流感，小朋友也常見感染輪狀或諾羅病毒而造成腹瀉、拉肚子。但有些爸媽當孩子一拉肚子，就自行將家中常備的止瀉藥給孩子服用，小心反而造成更嚴重的症狀，甚至可能危及生命。

一名兩歲男童在家中上吐下瀉，爸媽見狀將家中常備的成人止瀉藥（Loperamide）對半給小朋友服用。沒想到持續一兩天後，小朋友腹痛加劇，到急診就醫因為止瀉藥讓小朋友腸胃蠕動減慢，不但導致腸阻塞，甚至出現腸破裂，而需要手術治療。

分享個案的北市藥師公會藥師蘇柏名表示，小朋友出現上吐下瀉主要原因包括細菌性腸胃炎和病毒性腸胃炎，其中秋冬最常見的是病毒性腸胃炎，包括諾羅病毒和輪狀病毒。病毒性腸胃炎並無特效藥，且無法使用抗生素治療，因此治療重點在緩解症狀和避免小朋友拉到脫水。

其中止瀉藥品機轉在於抑制交感神經、減緩腸胃道蠕動。除了因小朋友的肝腎功能尚未發育完全，藥品吸收的程度也和大人不同，若一味地認為將大人的藥品對半給予孩童服用，可能因為劑量太高而有反效果。

以分享的個案為例，原本上吐下瀉也是身體將毒素排出的機制之一。但因為使用成人的止瀉藥，導致小朋友腸胃蠕動過慢，毒素積聚，加上繼續喝水、吃東西，才會導致腸阻塞的後果。

蘇柏名表示，小朋友的腸胃藥品通常以水劑為主，方便調整劑量、濃度。且小兒腸胃藥多為處方用藥，因此必須經由醫師診斷，再到藥局購買。

另外，補充水分和維持電解質平衡也是治療小朋友腸胃炎的重點。蘇柏名表示，小朋友出現上吐下瀉時，可先短暫禁食，並持續讓小朋友補充適當水份或到藥局購買口服電解質液，維持身體水分和電解質平衡。

他也提醒，運動飲料含糖且電解質比例不同，可能因為刺激胃酸，讓腹瀉加劇，因此不建議以市售運動飲料取代電解質液。

藥局 手術 流感

上一則

脂肪囤積部位看健康 「大肚腩」慢性病風險高

下一則

飯後腹痛誤為胃潰瘍吃胃藥沒用 就醫才發現膽管結石

延伸閱讀

怕胃食道逆流、腸胃炎上門 醫師給3大飲食建議

怕胃食道逆流、腸胃炎上門 醫師給3大飲食建議
最新新冠2代疫苗 休士頓美福藥局搶先開打

最新新冠2代疫苗 休士頓美福藥局搶先開打
吃火鍋配冰奶茶「上吐下瀉又麻痹」 她險送命

吃火鍋配冰奶茶「上吐下瀉又麻痹」 她險送命
亞馬遜 進軍日線上處方藥銷售

亞馬遜 進軍日線上處方藥銷售

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

新「四高」威脅 愛吃這東西恐害腎臟病

2022-09-25 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

老婦吃少血糖飆高意識不清 送醫一驗竟超過臨界值

2022-09-22 01:15
(取材自健康醫療網)

多吃海鮮不會比較厲害 醫曝「養精」關鍵：不孕還有機會

2022-09-24 01:45
圖片來源 ／健康醫療網

失眠有分急慢性 10招改善睡不著困擾

2022-09-21 00:30
病人全口假牙印製初模。（圖／台中慈濟醫院提供）

植牙並非人人合適 牙科醫師建議須考量個人體質

2022-09-20 06:00
圖片來源 ／健康醫療網

腰痛是腎虛？中醫師教你五大穴位自救

2022-09-23 01:30

超人氣

更多 >
陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成
9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子
世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？
Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」
國會暴動當天接到白宮九秒神秘電話 暴徒身分曝光

國會暴動當天接到白宮九秒神秘電話 暴徒身分曝光