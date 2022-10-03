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食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

沒意志力、難克制食欲、太忙 讓你減肥失敗

記者許政榆
世界肥胖聯盟指出，如果只靠飲食、運動，即使再有毅力，靠飲食最多只能減重10%。（Getty Images）
世界肥胖聯盟指出，如果只靠飲食、運動，即使再有毅力，靠飲食最多只能減重10%。（Getty Images）

過重及肥胖率逐年攀升，醫師提醒，民眾減重除了規律運動、健康飲食，還要有正確的疾病認知，建議尋求專業醫療協助，搭配藥物治療，可大幅減少屢次失敗的窘境。

世界肥胖聯盟指出，國際上肥胖治療趨勢是認知增強、行為改變、藥物輔助多管齊下，但如果只靠飲食、運動，即使再有毅力，靠飲食最多只能減重10%，若沒有做好心理建設情況下，很容易減重失敗、復胖率高，因此減重計畫必須更全面。

最新「肥胖世代-百人減重行為調查」，發現有7成以上的受訪者，是為了「保持勻稱體型而減重」，並沒有意識到肥胖是疾病。近8受訪者採取飲食調整、運動來減肥，但滿意度不盡人意。近6成民眾不曾諮詢專業人士。受訪者平均減重期間為5.2個月，未見成效、復胖就放棄。減重失敗的受訪者中，「缺乏意志力」、「無法克制食欲」、「太過忙碌」。

台灣敦仁診所院長蕭敦仁表示，減重主要跟三種機轉有關，包括抑制食欲、減少吸收、促進代謝。但從臨床經驗、上述調查結果發現，三項原因讓人難成功，其中與食欲相關，除了生理飢餓感外，也會因壓力、情緒讓人想吃東西，若過度壓抑想吃的欲望，食欲會慢慢膨脹，最終變成「食欲怪獸」，導致復胖、減重失敗。台灣現已有合法減重藥物，透過抑制食欲及減少油脂代謝兩種機轉，協助減重者抑制食欲。

台灣力安妥診所院長蔡詩力指出，如果澱粉主食較多，加上生活結構影響，即使想減肥卻「心有餘而力不足」，肥胖會引發三高、心血管疾病罹患風險，甚至誘發癌症發生、成人罹患憂鬱症風險，降低生活品質。研究顯示，有肥胖或體重問題者，降低5到10%體重，有效改善對健康的影響，避免身心健康危害，建議尋求專業醫療協助。

蔡詩力分享成功個案，一名35歲男性2年前體重達80公斤，起初與醫師討論減重計畫，加上飲食調整，因應晚餐工作緣故很難不吃澱粉，因此改為早餐不吃澱粉、水果，讓身體維持至少12小時沒有攝取澱粉，身體便會開始燃燒脂肪，進而達到減肥效果。此個案在4個月內從80公斤瘦到65公斤，減去15%的體重，是相當成功案例，後續也沒有再用藥，不過最關鍵因素還是「願意的心」、「天天量體重」、「維持計畫」。

為協助民眾建立正確減重觀念，達到減重目標，蕭敦仁提出「幸福減重計畫H.O.P.E.」觀念，包括建立健康的生活型態（Healthy life）、保持正向的減重態度（Open mind）、與專業醫療團隊合作，保持意志力（Partner&Persist），即可輕鬆減重，重拾幸福有希望的人生（Easy）。

減重 肥胖 癌症

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