甲狀腺切除手術成熟 頸部不留疤

醫療科技不斷提升，無疤痕甲狀腺切除技術已臻成熟穩定，成功率高且術後不用換藥免拆線，更不會在頸部留下難看的疤痕。（圖：大里仁愛醫院提供）

1名45歲女老師健檢發現甲狀腺疑有惡性腫瘤 ，原本擔心開刀會在頸部留下長疤，以及傷及聲帶音。所幸目前無疤痕甲狀腺切除技術已臻成熟，使這位女老師開刀當天就恢復進食、隔天出院，在家僅需冰敷，無須換藥及拆線也沒有疤痕及沙啞問題，快速恢復健康，讓她放下心中擔憂。

台中大里仁愛醫院一般外科醫師巫奕儒說，甲狀腺結節和腫瘤常發生在20至40歲年輕女性，甲狀腺結節多為良性，甲狀腺癌僅占其中的5至15%。甲狀腺良性結節一般不會轉化為惡性，絕大多數患者在確診良性結節之後，不必過分擔心會轉變成甲狀腺癌，只要適度觀察即可。

甲狀腺癌的誘因並不明確，可能與飲食、放射線、促甲狀腺激素（TSH）慢性刺激、性激素和遺傳等有關。甲狀腺癌在女性中發病率高，大約是男性的2至4倍，可能和體內激素水平有關。

以結節性甲狀腺腫瘤為例，一般只有在這樣幾個情況下才建議手術 治療：

1、壓迫氣管、食管或喉返神經而出現症狀；

2、影響到生活和工作；

3、出現繼發甲亢或懷疑惡變。

另外，由於甲狀腺腺瘤會導致甲亢（發生率約20%）和惡變（發生率約10%），所以對甲狀腺瘤患者來說，原則上應早期切除。除惡性程度最高的「未分化癌」，手術是甲狀腺癌的基本治療方法。

巫奕儒說，以往甲狀腺腫瘤常因手術切除留下頸部疤痕，開完刀後還易因傷及聲帶而造成「沙啞」。但醫療科技不斷提升，無疤痕甲狀腺切除技術已臻成熟穩定，並在台灣及國際期刊多有發表， 成功率高且術後不用換藥免拆線，更不會在頸部留下難看的疤痕。 因此，結合現代科技與精密儀器，可以讓過去擾人的甲狀腺腫瘤疾病消失，且不再留下印記和影響聲帶。