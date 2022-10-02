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關節軟骨「幹細胞療法」 術後當天可下床

鄒尚謙
台北台安醫院骨科主治醫師劉華昌分享「骨髓幹細胞治療」，使用病人自己的骨髓幹細胞，來源相較自體軟骨細胞來得豐富。（記者鄒尚謙／攝影）
台北台安醫院骨科主治醫師劉華昌分享「骨髓幹細胞治療」，使用病人自己的骨髓幹細胞，來源相較自體軟骨細胞來得豐富。（記者鄒尚謙／攝影）

一般人每天膝關節會彎曲達1萬次，外傷、退化性關節炎、骨壞死或解離性骨軟骨炎，都可能導致軟骨缺損。台灣台安醫院骨科主治醫師劉華昌表示，人體沒辦法自主修復軟骨破損，重度缺損恐需軟骨細胞修補，就有患者接受骨髓幹細胞治療，5個月後可蹲可跳，更有病患術後當天就可下床走動。

目前治療軟骨缺損的藥物包括，玻尿酸、高濃度血小板血漿（PRP）；手術方式，則挖取自體軟骨修補，或是同時挖出自己的硬骨軟骨，進行馬賽克鑲嵌術。

劉華昌表示，使用自體軟骨的修補術，對自己關節會產生嚴重傷害，何況挖出的軟骨細胞數目相當有限。以美國MACI技術，每平方公分的缺損需要1.6x106的細胞數來修補，這個數目大約是正常軟骨數目的16倍，相當於挖取自身16平方公分的軟骨才能修補1平方公分的缺損，臨床上是不可行的。

台安醫院發表「骨髓幹細胞治療」成果，劉華昌說，治療方式是取出病人的骨髓幹細胞後，經由實驗室培養放大約100倍後，誘導變成軟骨細胞，包埋在膠原蛋白內，再回填軟骨缺損，細胞數目綽綽有餘，來源也相對充裕。

劉華昌分享「骨髓幹細胞治療」成功個案，車禍後，軟骨破損約1.5平方公分，治療一年多，膝關節仍積水、會痛；接受幹細胞治療手術約30分鐘，術後以石膏固定兩、三天，就可下床行走，經過兩個月復健後，活動力良好，至今五個月了，沒有再出現積水狀況，甚至可以蹲、可以跳。不過，術後六個月內，仍要避免高衝擊活動。

關節 手術 車禍

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