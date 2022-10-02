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二次中風如何察覺？ 眼神、血壓是指標

邱書昱
預防中風要剔除八大危險因子，多運動，改變飲食生活型態。（Getty Images）
預防中風要剔除八大危險因子，多運動，改變飲食生活型態。（Getty Images）

二次中風是患者及家屬心中不定時炸彈，專家提醒，中風後再度中風的後遺症可能更嚴重，然而，面對臥床或失語病患，無法以常見的「微笑、舉手、說你好」來察覺，台灣新光醫院神經科主任連立明指出，針對中風患者，照顧者可以透過眼神、血壓突然升高等作為指標，最明顯的就是前後兩天患者身體情形的改變，一有不對勁，應立即就醫。

再中風難察覺 增失能危險

連立明表示，根據台灣中風登錄平台數據，腦梗塞住院的患者，32%曾經有過中風的病史；台灣健保署在2021年資料顯示，阻塞型腦中風住院病人，在六個月內再次中風比率約達7%。每次的中風都是獨立事件，受傷程度也會有嚴重、輕微之分，就像是發生車禍的嚴重程度都不同，但不管如何，每次的中風對於身體都是一次傷害。

「中風的症狀各有不同，家屬不見得容易察覺。」連立明說，最常見的症狀是同側手腳麻、沒力，也有病患是講話不順、語言障礙、反應遲鈍等。

從門診中觀察，有過中風病史的患者或家屬通常警覺性高，一有風吹草動就會回診，擔心二次中風會有更嚴重的後遺症或深陷失能風險。

血壓異常應警覺 盡速就醫

已臥床或無法言語表達病痛的民眾，若二次中風，需要照顧者透過平常的觀察，像是眼神、舉手等細節來體察。連立明說，曾有一位長期照顧患有失語症弟弟的大姊，來到門診就直說弟弟不對勁，經進一步診斷果然中風；也有家屬是透過每天量測血壓，察覺患者當天血壓過高而就診。他提醒，患者只要昨天和今天身體相比有異狀，就要趕快就醫。

導致中風的八種危險因子，心房顫動居冠，其他分別是血壓異常、腦中風家族史、膽固醇異常、吸菸史、糖尿病史、體重異常及運動不足等。連立明表示，預防中風就要剔除危險因子，要多運動，從改變飲食生活型態做起，抽菸、飲酒過量更是引發中風的導火線，因此「曾中風患者把菸給戒了，未來中風機會可以下降三成。」

心房顫動患者 中風風險高

連立明也說，患有心房顫動的人，中風的風險是一般人的五倍，這得靠心電圖來檢測，而血壓的控制標準也從140/90mmHg下修到130/80mmHg。他強調，「中風是可以預防的。」

除了控制好危險因子，更要持續服藥。連立明說，「曾有缺血性中風的病人，吃藥二到三年後，自己覺得可以停藥，沒想到二、三個禮拜就跑回來急診。」中風患者的用藥原則、治療，都是要和醫師密切討論，遵從醫囑用藥，這是避免走向二次中風的方法。

中風 血壓 檢測

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