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男童割包皮 胖到小鳥找不到 陰莖龜頭「深埋脂肪裡」

許政榆
無論採用何種手術割包皮，在傷口癒合前，應保持清潔乾燥。（Getty Images）
無論採用何種手術割包皮，在傷口癒合前，應保持清潔乾燥。（Getty Images）

「割包皮」與否是許多男性曾遇過的問題，近年突破性進展的包皮槍手術，相較傳統環切手術，傷口更平整美觀，出血少，術後腫痛減少很多，不少患者主動詢問包皮槍手術，實際臨床經驗超過9成包皮手術都以包皮槍完成，但仍有少數情況不適合使用，患者須與主治醫師討論。

40多歲的陳先生，身高175公分，體重95公斤，BMI達31，其包皮前端因反覆發炎而呈淡紅色，輕微破皮夾雜著白色脫屑，輕翻包皮就龜裂疼痛，包皮開口因纖維化（結疤）而變硬變厚，龜頭呈包莖狀態，診斷過程更發現罹患糖尿病，診斷為糖尿病合併念珠菌包皮炎。

醫師提醒，陰莖發育異常、包皮炎嚴重纖維化、陰莖大小與包皮槍不合等，並不適合包皮槍...
醫師提醒，陰莖發育異常、包皮炎嚴重纖維化、陰莖大小與包皮槍不合等，並不適合包皮槍手術。（圖：台北書田診所提供）

台灣書田診所泌尿科副院長洪峻澤表示，陳先生因包皮嚴重纖維化，又厚又硬，如果使用包皮槍手術，其鋼釘已無法完全穿透咬合，並不適合使用包皮槍。因此請患者配合醫囑控制血糖後，再施行包皮環切手術。

12歲的吳小弟，身高160公分，體重70公斤，BMI為27，從小先天性包莖，家人希望進行包皮槍手術，但經醫師檢查發現，吳小弟下腹脂肪很多，陰莖和龜頭「都被埋到脂肪裡」，必須很用力壓迫陰莖基部的脂肪，才能勉強集擠出「辣椒狀」的包莖。

洪峻澤說，吳小弟因過度肥胖，讓陰莖深埋在脂肪中，導致包皮發育不良，包皮前端越來越小，像辣椒狀。用包皮槍手術無法矯正包皮管徑越來越小的結構異常，仍然會留一個窄圈勒住冠狀溝，因此以傳統包皮環切手術，並加作包皮整型將前端的管徑做大，才讓他的小弟弟出頭天。

洪峻澤表示，包皮可以保護龜頭，免於內褲、尿布等的刺激或外物傷害，所以能輕鬆地翻出龜頭的情況下，包皮不一定要開刀。但當出現反覆的包皮龜頭炎、包莖和包皮發炎、包莖嵌塞，就會建議手術治療。

雖然包皮槍手術近年夯，但洪峻澤提醒，陰莖發育異常、包皮炎嚴重纖維化、陰莖大小與包皮槍不合等，並不適合包皮槍手術，但上述患者又需手術治療，建議用傳統包皮環切手術，切除多出的包皮，調整至適合長度與形狀。

洪峻澤說，無論何種手術方式，在傷口癒合前，應保持清潔乾燥，並依醫師指示，定期回診追蹤。也提醒廣大男性朋友，若包皮有發炎或感染的情況，切勿因害羞而諱疾忌醫，透過泌尿科醫師專業的評估及診斷，找出適合的治療方式，才能讓小弟弟出頭天。

手術 糖尿病 肥胖

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