跌倒臉部骨折 出現複視、臉麻 精準手術助他恢復正常

大里仁愛醫院整形外科醫師廖漢聰。（圖／大里仁愛醫院提供）

台灣一名高中生騎機車時跌倒，因撞擊地面造成右臉撞傷，看東西出現雙影，臉頰、鼻側及牙齦有麻木感。電腦斷層查出，他的右側顴骨眼眶骨有複合性骨折，經由精準顱顏導航及術中電腦斷層輔助手術 ，手術後三天出院，一個月消腫後，恢復對稱的臉龐及正常的對焦及視力功能，臉頰麻木感也改善。

大里仁愛醫院整形外科醫師廖漢聰說，一開始因為腫脹，看不出忠者臉部的不對稱，但依照經驗即判斷，可能是眼眶爆裂性骨折，導致眼球位置移位及眼球運動肌卡住，致使兩眼無法正常對焦，因而產生複視。臉頰麻木可能是因為顴骨骨折位移壓迫到三叉神經的下眼眶神經分枝。後來經進一步檢查，的確是如此。

他說，臉部骨頭尤其中顏面骨 (顴骨、眼眶骨、上頷骨及鼻骨等) 是一個複雜的3D立體結構，除了可支撐臉部產生立體感，裡面也包含了許多的重要組織如眼球、視神經、三叉神經及血管。

因此，手術除了恢復立體的對稱外觀外，也要避免傷到重要的組織。為了避免臉部因手術疤痕破相，手術的傷口只能經由口內、眼瞼內或眼瞼下等小傷口，或隱藏性傷口來復位及固定顴骨骨折處，並重建眼眶骨，手術困難度不低。

廖漢聰說，即使經驗好的醫師，對於複雜性的骨折也很難做到兩邊對稱，因此就有術中電腦導航及術中電腦斷層等先進科技來協助，以達到精準的復位及重建，精確度可以達到1毫米以下。

原理是，在手術前將病患的顏面骨電腦斷層資料透過軟體先做術前設計，將左邊正常的顴骨眼眶骨鏡像成影到受傷的右邊，如此在手術中就可使用導航來確認骨折的重建是否與對側對稱，也可以避免視神經等重要組織的誤傷。

復位固定結束後，還可使用低輻射劑量的移動式電腦斷層再次確認復位重建的位置是否與術前設計位置相符， 如此可大大降低再次手術的風險。

大里仁愛醫院說，廖漢聰從德國 學習此項技術，回國後使用此技術服務病患，成效極佳，2021年榮獲國家新創獎。除了可用於急性顏面外傷骨折，也可用於顴骨眼眶骨復位不良導致的顏面變形之再次手術，以及國字臉顴骨下顎骨削骨手術、正顎手術等，提供更精準的顱顏面重建及美容手術。