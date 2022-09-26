罹患常見5性病症狀 性病預防可定期篩檢

圖片來源 ／健康醫療網

針對高風險族群（不愛戴套、不特定性伴侶、男同志、藥癮者），提高警覺與定期性病篩檢 是很重要的。即使是固定性伴侶，也曾發生過伴侶在外偷腥，將性病傳染給自己的伴侶。因此只要察覺自己有風險或是有上述性病相關症狀，請盡速至感染科門診諮詢與篩檢。

常見五性病 病原會傳染

諮詢性病的人經常遇到的狀況是下體出現紅疹、潰瘍、搔癢或分泌物增加等等症狀。性病顧名思義，是透過性行為而傳染的疾病。以下為常見的五種性病：

1.尖性濕疣：俗稱菜花，病原是人類乳突病毒感染，在感染部位出現扁平小突起，後期會長大如同花椰菜

2.皰疹：病原是單純皰疹病毒，在感染部位會出現群聚疼痛的小水泡

3.淋病與梅毒：則屬於細菌感染，淋病在男性的病徵有尿道口出現膿狀分泌物及解尿疼痛感，女性的病徵則是陰道分泌物增加

4.梅毒：感染初期可能無症狀，但也可能在感染部位出現無痛的潰瘍，或是全身（含手腳掌）紅疹

5.愛滋病：感染初期可能發燒、全身紅疹、扁桃腺炎等，更常見的是無症狀。除此之外，猛爆性肝炎（急性A、B、C肝）也可能藉由性行為傳播

衛生福利部臺中醫院曾婷玉醫師指出，這些病原（細菌、病毒）藉由血液、精液及陰道分泌液傳播，而感染部位除了生殖器，也有可能出現其他接觸部位（例如口腔菜花、淋病性結膜炎、喉頭梅毒）。因此阻絕性病傳播最簡單的方法就是使用保險 套，讓對方的體液沒有和自己身體接觸的機會。但是保險套無法達到100%保護，原因在於有些人無法全程配戴，使用法不當也可能有破損的機率。口交或是傷口（例如手指）接觸到對方體液時，也有很高機率傳染到性病。

預防愛滋病 防護要做好

曾婷玉醫師表示， 針對愛滋病的預防，目前有「事前藥」與「事後藥」兩種方式，需要自費服用且需經醫師評估。事前藥（PrEP）較方便且便宜，但要在發生性行為前24小時內服用共2顆，發生後再連續服用共2天；若要長期預防則要持續1天服用1顆。事後藥（PEP）則要在發生性行為之後的72小時內服用，持續服用28天。

要注意的是吃了PrEP或PEP仍要戴保險套，因為藥物只能預防愛滋病，無法預防淋病、梅毒等其他性病。另外，施打疫苗 也是一種預防性病的方式，主要是針對人類乳突病毒（Human Papilloma virus, HPV），也就是子宮頸癌疫苗（HPV疫苗）。除了預防子宮頸癌，也可預防某些型別的HPV，針對男性的陰莖癌、肛門癌也有預防效果。HPV疫苗建議尚未有性經驗的青少年施打，保護效果最佳，但對於已有性經驗的成人，仍有一定的保護力。

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資料來源：健康醫療網

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