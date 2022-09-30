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直腸癌一定要做人工肛門？

健康醫療網
近年來醫療快速進步，大腸直腸癌患者需要做到永久性人工肛門的機會，大幅降低。（Getty Images）
近年來醫療快速進步，大腸直腸癌患者需要做到永久性人工肛門的機會，大幅降低。（Getty Images）

許多大腸直腸癌患者，在確診當下第一時間最擔心的就是「是否需置換『人工肛門』」，獨居的八旬陳伯伯就是這樣一個例子。而他也因排斥人工肛門，不願進行手術切除腫瘤。隨著病情發展，腫瘤持續擴大，同時也侵犯到神經，讓他不僅感到疼痛不已，也因持續產生強烈便意感，頻繁如廁、不敢外出，生活大受影響。

台灣馬偕紀念醫院大腸直腸外科資深主治醫師楊靖國表示，因低位直腸癌手術需於狹小的骨盆腔內進行，過去受限於手術器械與技術，「只要腫瘤距離肛門五公分內，皆須施以肛門直腸全切除術」，所幸近年來醫療發展快速進步，需要做到永久性人工肛門的機會可說是「大幅降低」。

達文西手臂 改善手術困境

大腸直腸癌手術可分為傳統開腹手術及微創手術，楊靖國說明，傳統開腹手術顧名思義即需在腹部劃出一大傷口，再直接針對腫瘤部位進行切除；而微創手術又可分為「腹腔鏡」及「達文西機械手臂」兩種。

楊靖國形容，腹腔鏡就像幾根長長的筷子，前端帶有微型鏡頭，藉由在患者腹部打幾個小洞，伸進器械後再進行手術，傷口較傳統開腹手術來的小；而達文西機械手臂，可說是「進階版的腹腔鏡」，由醫師遠端操控機械手臂，一樣透過幾個小傷口伸入器械，在患者體內進行手術。好處在於達文西機械手臂「擁有540度的轉動角度」，可讓醫師更靈活、精細的進行腫瘤剝離、止血，也可減少周邊神經受損的機會，讓泌尿或性功能不致受影響。

手術越精確 術後生活品質佳

事實上，手術除了確實切除腫瘤之外，術後是否能確保腸道吻合也相當重要。何謂腸道吻合？台中榮民總醫院大腸直腸外科陳明正醫師說明，在進行低位直腸癌之全直腸手術切除後，需將大腸與肛門縫合連接。然而，在微創手術出現前，因骨盆腔手術空間實在過於狹窄，醫師手術視野不佳，術後產生吻合滲漏、感染等併發症的機率超過一成。即便三個月後腸道與肛門吻合處癒合，還是會呈現「吻合狹窄」的現象，導致患者無法順暢排便，總是要用力到大汗淋漓才能「擠出一點點」。

對此，陳明正指出，達文西機械手臂又比手持的腹腔鏡表現更佳，由於醫師在骨盆腔深處操作腹腔鏡時，較難以施力，可能會產生晃動的現象，對於手術進行來說仍有缺陷；而達文西機械手臂不會產生晃動，且前端鏡頭擁有10倍的放大視野，可讓醫師在手術時，進行更完美的切割與接合，更能降低術後產生吻合滲漏及吻合狹窄的發生機率，也意味著患者的術後生活品質能隨之提升。

預防勝治療 醫籲定期篩檢

要降低永久性人工肛門的使用率，除了仰賴手術器械的進步外，陳明正強調，最理想狀態還是在腫瘤仍是良性的時候及早切除。以大腸直腸癌來說，「於癌症第一期介入，不需化療，五年存活率也高達95-98%；第二期介入，五年存活率也有八成以上；如果來到第三期，即使接受化療，最好的五年存活率也僅六成上下」，因此，切勿等到症狀難以忍受時才就醫。

（本文由「健康醫療網」提供https://healthnews.com.tw/

手術 腫瘤 癌症

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