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脂肪肝可能轉成癌症 B、C肝患者是高危險群

黃寅
很多人愛吃燒烤、泡麵、糕點等高油脂、高熱量的食物，加上運動少，容易造成脂肪肝。圖為示意圖。(本報資料照片)
很多人愛吃燒烤、泡麵、糕點等高油脂、高熱量的食物，加上運動少，容易造成脂肪肝。圖為示意圖。(本報資料照片)

當脂肪肝轉為脂肪肝炎，如果未及時治療，恐會演變成肝硬化，甚至有肝癌的風險，醫師指出，B、C肝患者是肝癌高危險群，一定要每半年追蹤一次超音波及血液胎兒蛋白檢查。

台灣澄清醫院中港院區胃腸肝膽科醫師李政祺說，在一次免費「全民超音波檢查」活動中，中港澄清醫院做了195人的腹部超音波，發現有異常者高達152人，約占77.9%，其中疑似肝癌6人、肝實質病變9人、良性肝腫瘤36人、膽息肉11人、脾腫大3人等。其中有91人有脂肪肝，占比率達59.8%。

他說，從平常腹超檢查數據來看，患有脂肪肝的異常總人數，等於是十個人之中，就有兩人有脂肪肝。因肝炎初期多數不會自覺症狀，特別是患有肥胖糖尿病、血脂異常，以及代謝症候群等疾患者更容易有脂肪肝，而B、C肝患者本來就是肝癌高危險群，一定要每半年追蹤一次超音波及血液胎兒蛋白檢查。

李政祺說，很多常常忘了自己上次健檢的日期，建議將將自己的生日訂為健康檢查日，在健檢時一定要做腹部超音波檢查，最好每年做一次，如果有慢性肝炎或肝硬化，則建議每半年或三個月做一次，以及早發現與治療。

澄清醫院癌症防治中心副主任林佩儀也呼籲，唯有定期檢查追蹤，才能遠離病變威脅。(黃寅)

醫師建議，健檢時一定要做腹部超音波檢查，最好每年做一次，如果有慢性肝炎或肝硬化，...
醫師建議，健檢時一定要做腹部超音波檢查，最好每年做一次，如果有慢性肝炎或肝硬化，則建議每半年或三個月做一次。(圖：台灣澄清醫院中港院區提供)

癌症 肥胖 糖尿病

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