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「快篩陽」可到公園跑步 專家舉他國「與病毒共存」範例

記者許政榆／台北即時報導
國內專家指出，紐西蘭現在開放快篩陽性者仍可外出跑步，建議我國要與病毒共存，應調整防疫觀念。（記者林俊良／攝影）
國內專家指出，紐西蘭現在開放快篩陽性者仍可外出跑步，建議我國要與病毒共存，應調整防疫觀念。（記者林俊良／攝影）

台灣邊境2階段開放，9月29日「3+4」一人一室、改發4劑快篩，以及10月13日改為「0+7」，同步取消禁團令、開放一般性社會訪問來台、取消電子圍籬、改採自主防疫。中國醫藥大學附設醫院感染管制副院長黃高彬表示，紐西蘭發放入境者每人6劑快篩，比台灣更慷慨，但紐西蘭快篩陽性雖要隔離，但可到公園跑步，「這就是與病毒共存的觀念」，認為台灣現在要與病毒共存，不是要清零，不必擔憂邊境開放。

針對入境者是否可能「隱瞞篩檢陽性」，黃高彬認為，的確有可能有漏網的無症狀確診者，但確診者有症狀想瞞也瞞不住，包括發燒、咳嗽、倦怠等，活動力也會下降，根本無興致出遊。我國目前通報本土確診已有600多萬例，加上社區黑數，估計已破千萬人已感染過，加上國內超過7成民眾已接種疫苗，即使感染後也不容易變重症，無須太過擔憂。

現行確診者「7+7」管制，黃高彬認為，目前主流BA.5疫情，相較其他變異株毒性不強，有症狀時傳染力較強，但病程平均3.3天，確診後4、5天後症狀幾乎消失，不易傳染，建議隔離天數應下修，因民眾經過2年多防疫生活，防疫觀念已深植腦海，當身邊出現確診者時，也會格外遵守防疫規定，建議政府讓民眾自行管理，多點彈性。

許多民眾也關心「口罩禁令」是否開放，台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成認為，口罩的確有保護效果，但尚未有疫情前，戴不戴口罩是個人決定，現在台灣決定要與病毒共存，只要明確告知傳染疾病有一定風險，不應由官方強制規定戴口罩或祭出處罰，甚至不戴口罩就會招來「異樣眼光」，應回歸民眾個人決定要不要戴口罩。

不過黃高彬認為，BA.5變異株傳播力強，且近期流感確診病例明顯增加，建議現在先不要調整口罩規定，戴好口罩仍可減少被感染機率。林口長庚醫院副院長邱政洵認為，新冠疫情才要慢慢下降，且確診者「7+7」、同住家人「3+4」、學校防疫規定等配套都還沒討論，口罩禁令現在先不要解除，不過接下來有機會先行開放戶外、空曠處可免戴口罩，但搭乘公共運輸、室內等建議應要戴口罩。

口罩 防疫 疫情

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