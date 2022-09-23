我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態

勞工部報告：疫情失業救濟詐欺 恐達456億元

7旬老婦上腹不適 鼓起勇氣照胃鏡揪出早期胃癌

記者胡蓬生／苗栗即時報導
高浩偉醫師表示，早期胃癌在胃鏡上的特徵不一定是胃潰瘍型態，有時只是輕微凸起、黏膜異常或破損。（圖／衛福部苗栗醫院提供）
高浩偉醫師表示，早期胃癌在胃鏡上的特徵不一定是胃潰瘍型態，有時只是輕微凸起、黏膜異常或破損。（圖／衛福部苗栗醫院提供）

台灣苗栗縣一名71歲老婦因上腹不適到衛福部苗栗醫院內科門診，肝膽腸胃科醫師以胃鏡檢查，發現她罹患早期胃癌，轉介一般外科醫師接手治療，為她進行次全胃切除及淋巴清除手術，術後已恢復出院，病理報告為第一期早期胃癌，門診追蹤即可，無需後續化療。

苗栗醫院腸胃肝膽科醫師陳世源指出，病患看診時原本表示只是輕微的胃部脹氣，平常沒有會影響健康的不良嗜好，認為只要吃藥治療就好，經醫師說明後，也才願意鼓起勇氣接受胃鏡檢查。

胃鏡發現老婦胃體有處約2公分的黏膜異常，配合特殊的窄頻影像系統評估後，醫師懷疑該處黏膜異常可能是癌症，經切片證實確為胃癌，且分類為惡性程度較高的戒指狀細胞癌，另外也發現病患有胃幽門螺旋桿菌感染，推測是造成癌症原因之一。

苗栗醫院一般外科醫師高浩偉表示，胃癌早期候症狀並不明顯，大多是上腹不適，因此難以跟一般胃部疾病區分，造成胃癌早期診斷較困難。另外，早期胃癌在胃鏡上的特徵也不一定是胃潰瘍型態，有時只是輕微凸起、黏膜異常或破損，此時需要仰賴腸胃科醫師的經驗及特別影像系統輔助判斷，才能抓出病灶。一旦發現是早期胃癌，治療方式主要以切除為主，包括手術切除或內視鏡切除，需經醫師判斷最適合的治療方針，才會有較好的預後。

由於胃癌初期症狀不明顯，建議民眾應了解自己是否有胃癌危險因子，包含男性、年紀超過50歲、抽菸喝酒、肥胖、接受過胃部手術、有胃癌家族史或有胃部疾病（胃炎、胃瘜肉、上皮化生、胃潰瘍或幽門桿菌感染）。另外，煙燻、燒烤及醃漬食物也是可能造成胃癌的風險之一，因此日、韓都是胃癌發生率較高的國家。

高浩偉提醒，苗栗以客家美食聞名，客家擅長以醃製方式保存食材，因此享受美食的同時，也要注意自己是否有相關症狀。若有腹部不適症狀持續過久沒改善，或50歲以上有胃癌危險因子，應積極接受檢查，不要因害怕檢查延誤病情及治療時機。

高浩偉醫師指出，透過胃鏡檢查發現病人的胃體有一處約2公分的黏膜異常。（圖／衛福部...
高浩偉醫師指出，透過胃鏡檢查發現病人的胃體有一處約2公分的黏膜異常。（圖／衛福部苗栗醫院提供）

手術 癌症 美食

上一則

文旦柚等水果好吃 易與6大藥物產生交互作用 影響代謝

延伸閱讀

照護各類長新冠後遺症 中醫湯藥+食療有方

照護各類長新冠後遺症 中醫湯藥+食療有方
壓力大、胃痛：請用「幸福胃的素」

壓力大、胃痛：請用「幸福胃的素」
腸胃炎要吃清淡？醫師警告：只吃白粥更傷胃

腸胃炎要吃清淡？醫師警告：只吃白粥更傷胃
使用「A酸」要記得防曬 避免皮膚太刺激

使用「A酸」要記得防曬 避免皮膚太刺激

熱門新聞

醫師提醒糖尿病人「三要」：要規律量血糖、要按時吃藥、要飲食控制，才能與糖尿病和平共處。（圖／台中慈濟醫院提供）

老婦血糖飆破800不幸離世 醫籲糖人遵守「三要」

2022-09-16 06:20
根據衛福部2021年死因統計，65歲以上事故傷害死亡原因，跌倒位居第2名，僅次於交通事故。（圖／本報資料照片）

跌倒是老人第2大死因 醫示警「保命防跌」5絕招

2022-09-19 05:55
一名20多歲女性潛水時，右膝不慎觸碰火珊瑚，導致皮膚出現局部波浪狀紅疹及水泡。（圖／陳威宇醫師提供）

潛水不慎碰觸到火珊瑚 20歲女右膝皮膚竟成這副模樣

2022-09-17 06:36
病人全口假牙印製初模。（圖／台中慈濟醫院提供）

植牙並非人人合適 牙科醫師建議須考量個人體質

2022-09-20 06:00
圖片來源 ／健康醫療網

老婦吃少血糖飆高意識不清 送醫一驗竟超過臨界值

2022-09-22 01:15
江宏基醫師為患者評估頭痛症狀和適合的治療方法。（圖／衛福部桃園醫院提供）

她1個月頭痛頻繁超過15天 醫師用這方法改善

2022-09-17 08:09

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周
報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅