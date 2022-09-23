文旦柚等水果好吃 易與6大藥物產生交互作用 影響代謝

台灣適逢柚子文旦產季為秋季當令水果，富含膳食纖維、維生素C及多種礦物質，但民眾應避免與降血壓藥等六大類藥物同時服用。（記者黑中亮／攝影）

台灣適逢柚子文旦產季，汁多味美，為秋季當令水果外，富含膳食纖維、維生素C及多種礦物質，不過依食藥署本月發布的藥物食品安全周報專刊提醒民眾，吃柚子時，應避免與降血壓 藥、降血脂藥、鎮靜安眠藥、心律不整藥、抗凝血藥、抗癲癇藥等六大類藥物同時服用，容易與藥物產生交互作用，影響藥物代謝。

藥師廖銘華說，柚子內含的呋喃香豆素（furanocoumarins）這種成分，抑制藥物代謝的時效可能長達數小時甚至兩三天，民眾即使間隔2小時服用藥品也無法完全避免，尤其老人家對過高的藥物濃度承受力較低，又常是慢性病用藥的主要族群，對柚子的攝取更應該謹慎。

南投縣藥師公會理事長潘志宏指出，治療COVID-19的口服抗病毒藥品Paxlovid，與柚子併用也會增加藥品的濃度，增加副作用發生機率，建議藥物治療期間應避免食用柚子、葡萄柚等，以免產生藥物食物交互作用，影響用藥安全。

南投衛生局指出，中秋節剛過，民眾家中常餘有文旦、柚子秋季當令水果，富含維他命Ｃ、膳食纖維、鉀、維生素B1、B2、果膠、鈣等，且保存期限長，越放越好吃，更能展現其風味，但平時淺嘗一兩瓣柚子無妨，切勿短時間內大量攝取柚子或葡萄柚，因為都含有「呋喃香豆素」成分，以避免不必要的藥物食物交互作用。