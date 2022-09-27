婦腳麻不能走 脊椎內視鏡解救

新竹臺大分院骨科部醫師王俊傑表示，脊椎內視鏡細如筆狀，可經過1公分不到的傷口抵達病灶。（圖：台灣新竹臺大分院提供）

78歲老婦長期為左腿麻痛困擾，甚至影響睡眠和行走，至住家附近醫院檢查被告知脊椎有多處退化和骨刺。

她輾轉至大醫院就醫，醫師通過不到一公分的傷口，操作原子筆一樣細的脊椎內視鏡即可放鬆神經；老婦症狀終於緩解，當天即可下地走路，術後第二天出院，僅需配戴軟護腰保護不需背架，追蹤2年疼痛沒再復發。

台灣新竹台大分院骨科 部醫師王俊傑指出，病人疼痛範圍自左臀部延伸至大腿外側和小腿外側，為左側腰椎第五條神經根負責的區域。回顧病人於他院所做的核磁共振，該神經根確實受到退化狹窄壓迫，影像與症狀相符合，經討論後病人選擇接受脊椎內視鏡手術 。

王俊傑解釋，脊椎內視鏡可說是比微創更微創的手術，傷口相較於傳統手術和顯微鏡通道手術都要來的小。能夠最大限度地保留正常組織，傷口小、破壞少，因此術後恢復快，病人大多手術後一兩天就可出院，也能盡快回到工作崗位。

王俊傑表示，隨內視鏡器械的改良和世界各地手術醫師的鑽研，脊椎內視鏡適應症更為寬廣。包含椎間盤突出、椎間孔狹窄、椎管狹窄，甚至脊椎融合手術都能藉由內視鏡在小傷口下完成，造福更多病人。新竹台大分院脊椎骨科團隊迄今已完成近百例各式脊椎內視鏡手術。