壯漢背痛、臀麻無法久站 脊椎側彎找上身

醫師林琮凱說明，透過新式支架(右)取代可達到更佳治療效果。（圖：台灣亞洲醫院提供）

48歲肉鋪店老闆，過去每天清晨路上工都能輕鬆扛上百斤豬肉，沒想到一年前因背痛、臀部痠麻無法久站，復健治療效果不明顯，導致肉鋪生意幾乎停擺。他向醫師求診，查出是嚴重脊椎側彎，合併神經根壓迫，經接受電腦導航輔助前側位脊椎減壓及骨融合手術 後，讓他又是一尾「活龍」，重回工作崗位拚經濟，讓他直說「早知道就該盡快處理，不用白白受苦這麼久」。

台灣亞洲大學附屬醫院骨科 主治醫師林琮凱建議，民眾若出現下背疼痛，先採取藥物及復健治療等保守療法，若效果未達預期，可在醫師的評估後接受手術治療；平時加強背部肌肉 的訓練，例如游泳、核心運動等，因為背部肌肉越強壯，越可減低脊椎側彎角度惡化發生的機會，也可減少腰酸背痛的風險。

肉鋪老闆表示，他原本搬貨沒有異狀，直到一年前背部痠痛，右臀出現痠麻感，甚至沿著坐骨神經牽扯痛至大腿，無法久站。嘗試復健治療但效果不明顯，無法工作，求診後才查出他下肢疼痛是因為退化性脊椎側彎及脊椎滑脫，且椎孔狹窄合併神經根壓迫造成；經接受手術，當日就可下床行走，隔天可正常坐站，順利出院，重回肉鋪「拚經濟」。

林琮凱說明，傳統手術需在脊椎打上多支骨釘固定，複雜、耗時長且破壞組織甚多；現今採用「前側位脊椎融合支架」較傳統脊椎間支架，長度更長、底面積更廣。

以此次針對引發神經壓迫的節段為例，可取代以往十數支骨釘內固定及多節椎骨破壞融合，在短節段植入前側位專用脊椎融合支架，該支架能有效恢復脊椎應有平衡，除了解除神經壓迫問題，更間接地達到脊椎側彎矯正的效果，順利達成減少破壞、更快恢復的目的。