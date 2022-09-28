1個月偏頭痛超過15天 注射單株抗體藥物可止痛

江宏基醫師為患者評估頭痛症狀和適合的治療方法。（圖：衛福部桃園醫院提供）

42歲陳小姐是護理師，因臨床業務需要大小夜輪班，然而因長期頭痛問題困擾以致於工作效率及生活品質下降，最近輪班壓力導致頭痛狀況更頻繁且嚴重度加劇。

台灣衛福部桃園醫院神經科醫師江宏基為陳小姐診斷，評估為慢性偏頭痛，症狀包含單側頭痛，合併血管搏動感、噁心嘔吐，畏懼光線或聲音，活動時加劇疼痛；每個月承受頭痛天數超過一半、15天以上。陳小姐表示，接近近生理期的時候如果碰上睡眠減少，及工作壓力增大，偏頭痛的症狀更嚴重和頻繁。

江宏基說，當偏頭痛影像日常工作或生活，或發作次數一個月超過四次以上，建議規則使用預防性藥物，可以降低發作頻率、嚴重度與單次發作持續時間。另外，符合慢性偏頭痛診斷的患者當使用三種預防性藥物效果不彰時，可注射偏頭痛單株抗體藥物，或注射肉毒桿菌毒素治療。

陳小姐因為對於頭部注射肉毒桿菌治療疼痛敏感度較高，江宏基建議她選擇替代方案，改注射偏頭痛單株抗體藥物，於是接受單株抗體注射治療，經過一周治療，頭痛發作頻率大幅減少，已經可以維持良好生活品質，也能專注醫療工作及配合輪班業務，同時減少使用急性止痛藥物及其他口服預防性藥物的頻次。

江宏基指出，CGRP（抑鈣基因相關胜肽）單株抗體藥物拮抗劑，可以阻斷CGRP神經訊號與受體的連結，進而抑制傳遞頭痛訊號，患有偏頭痛可以就近諮詢神經科醫師，使用適當藥物可以改善生活品質，當符合慢性偏頭痛診斷且藥物反應不佳時，可以尋求神經科醫師評估接受健保 申請單株抗體注射或是施打肉毒桿菌毒素治療改善症狀。