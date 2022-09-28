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平常沒翻開洗乾淨 包皮、龜頭都發炎

沈能元

男性別輕忽，包皮一定要「翻開」清潔。20多歲男大生因為包皮、龜頭嚴重發炎、疼痛，經醫師診斷為包皮龜頭炎。問診發現，男大生兩周前就已包皮、龜頭疼痛，但他個性害羞，直到症狀惡化才就醫治療。醫師表示，包皮炎多因平時未把包皮「翻開」清潔，藏汙納垢引起感染。

台北馬偕泌尿科主治醫師陳鈺昕說，男大生包皮過長，已有包莖情形，但平時很少翻開清潔，發炎後疼痛，更不敢翻開，導致惡性循環，若再延誤就醫，甚至可能引發尿道口感染發炎，造成排尿困難。所幸，經藥物治療約兩周，男大生症狀已緩解，建議應割包皮，避免反覆感染。

包皮炎一年四季都有可能發生，陳鈺昕說，包皮炎感染常見未把包皮翻開清潔，但若過度清潔導致包皮、龜頭皮膚上天然保護膜被破壞，也容易造成過敏性發炎。此外，頻繁性行為也易引起細菌、病毒感染，建議性行為前後應適度進行清潔，而男性應使用保險套，降低感染風險。

糖尿病患也易罹患包皮炎，陳鈺昕說，糖尿病患尿液糖分高，且末梢血液循環不佳，包皮容易龜裂，當不注意清潔或輕忽糖尿病病情，包皮就容易引發感染。就臨床觀察，約一成包皮炎患者因此診斷出同時患有糖尿病。另外，環境中常存在念珠菌，若因悶熱潮濕、頻繁性行為也引起包皮炎而出現白色分泌物。

如何預防包皮炎？陳鈺昕說，平時洗澡時須注意包皮清潔，運動、性行為前後也要多加注意，盡量穿著較為寬鬆的褲子，避免包皮附近環境悶熱潮濕，降低包皮感染風險，糖尿病患應按時服藥、控制病情，當出現包皮疼痛、分泌物增加等症狀，應速就醫治療。

糖尿病 保險 過敏

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