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OL辦公室敲電腦肩頸痠痛 竟是頸椎小面關節作祟

記者林佩均／台中即時報導
衛福部豐原醫院復健科醫師張憲伯替呂小姐做超音波診斷，看出有頸椎小面關節症且頸椎出現退化現象。（圖／衛生福利部豐原醫院提供）
衛福部豐原醫院復健科醫師張憲伯替呂小姐做超音波診斷，看出有頸椎小面關節症且頸椎出現退化現象。（圖／衛生福利部豐原醫院提供）

台灣台中市50多歲呂小姐是OL上班族，工作時間長期坐辦公室打電腦，造成姿勢不良，今年肩頸出現痠痛、疼痛，偶爾轉移到顳側與肩夾骨，持續數周令她相當困擾。醫師診斷為頸椎小面關節症且頸椎出現退化現象，經超音波導引及增生療法治療，搭配運動與復健，呂小姐痠痛症狀大幅改善。

呂小姐曾去診所就醫，接受復健與藥物治療，卻因工作繁忙，難以長期配合一般復健，症狀起起伏伏，不見好轉，隨後到衛福部豐原醫院復健科求診。

醫師張憲伯評估，呂的頸椎小面關節疼痛且X光顯示，頸椎有退化現象，搭配超音波導引及增生療法治療頸椎小面關節。療程持續數次，配合適當的運動及復健治療，症狀大幅改善。

張憲伯表示，雖然做一般復健治療（熱敷、頸椎牽引與電療等）約有七成的病人在3個月內會得到改善；有時醫師也會搭配類固醇或消炎藥幫助病人暫時度過疼痛，但不少人會因藥物副作用卻步，或沒有時間接受復健治療。

增生療法是將高濃度的葡萄糖水透過超音波定位後注入受傷的肌肉、筋膜、肌腱、韌帶、關節等組織周圍，來重新啟動組織修復，平均2周施打一次，約需3至6次療程。

張憲伯說明，比起類固醇、消炎藥等單純止痛或消炎的功能之外，增生療法能重新啟動修復，讓軟組織更強健與穩定，也能減少疼痛再度發生的機會。

張憲伯指出，包含這位病人的肩頸痠痛問題，或是長期下背痛、運動傷害、慢性肌腱炎、網球肘、高爾夫球肘、退化性關節炎、慢性腳踝扭傷、足底筋膜炎等都是增生療法注射的適應症。增生療法需由醫師完整評估，注射後再搭配復健運動恢復。

衛福部豐原醫院復健科醫師張憲伯替呂小姐做超音波診斷，看出有頸椎小面關節症且頸椎出...
衛福部豐原醫院復健科醫師張憲伯替呂小姐做超音波診斷，看出有頸椎小面關節症且頸椎出現退化現象。（圖／衛生福利部豐原醫院提供）

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