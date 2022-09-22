老婦吃少血糖飆高意識不清 送醫一驗竟超過臨界值

圖片來源 ／健康醫療網

罹患糖尿病 多年的老婦人，雖與家人同住，卻沒規律量血糖 ，家人偶爾協助測量，數據也沒特別異常，加上老婦平時吃得少，就以為血糖不會升高。沒想到一個月前發現老婦行動變得遲緩、倦怠，家人以為是腳傷不舒服而不以為意，後來驚覺反應越來越不對勁，開始意識不清，間歇性抽筋與癲癇，緊急送到醫院。急診醫師抽血檢驗，發現血糖異常超標竟高達800mg/dl以上，已經超過測血糖儀器的臨界值。

急性代謝性腦病變 恐傷及腦神經

臺中慈濟醫院神經科醫師郭啟中指出，血糖飆升對人體臟器損傷很大，彷彿把人浸泡在糖水一般。從症狀與血糖數值研判，老婦屬於典型的「急性代謝性腦病變」，病人血糖過高，已經傷及腦部神經，才造成癲癇、昏迷不醒。遺憾的是縱使血糖數值已下降，老婦仍然無法清醒，最終離世。

血糖過高影響大 吃得少不等於血糖不會升高

其實，血糖過高影響的不只是身體循環與代謝，嚴重會傷及大腦神經，郭啟中醫師表示，糖尿病人千萬不要以為吃得少甚至不進食，血糖就不會升高。他強調糖尿病人一定要控制好血糖。

控制血糖 每日這樣做

「糖尿病」是現代的文明病，郭啟中醫師建議，「糖友」想要控制好血糖很簡單，每天要規律量血糖、要按時吃藥，而且要控制飲食，真正落實「飲食」、「藥量」與「運動」的平衡，掌握自己的血糖變化，才能與糖尿病和平共處。

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資料來源：健康醫療網

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