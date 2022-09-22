我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫下催情 網戀詐騙暴增 加州最多 德州紐約州緊追

潮水上漲…加州百萬海岸「夢想屋」恐變夢魘

別輕忽背痛、臀部痠麻 當心「退化性脊椎側彎」上身

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

48歲「阿榮」經營肉舖，每天清晨出門上工，原本扛上百斤豬肉對他而言是「一塊蛋糕」，但近來卻出現背痛、臀部痠麻等症狀，導致肉舖生意幾乎停擺，聽朋友介紹後前來就醫，檢查發現不僅嚴重脊椎側彎，同時合併神經根壓迫，透過電腦導航前側位脊椎減壓及骨融合手術，讓他又是一尾活龍。

下肢疼痛、麻木 X光+核磁共振揪元兇

亞洲大學附屬醫院骨科主治醫師林琮凱表示，經安排檢查X光後，影像顯示有退化性脊椎側彎及脊椎滑脫症狀，之後利用核磁共振檢查，也確認有椎孔狹窄合併神經根壓迫情形，揪出真正造成下肢疼痛、麻木、針刺感覺的元兇。

傳統手術耗時、破壞組織多 前側位脊椎融合支架減少破壞

林琮凱主治醫師指出，傳統手術需將多節歪斜旋轉的脊椎打上多支骨釘固定，手術較複雜、耗時長且破壞組織甚多，隨著醫療技術進步，現今採用「前側位脊椎融合支架」，相較傳統脊椎間支架，長度更長、底面積更廣，以此次針對引發神經壓迫的節段為例，可取代以往十數支骨釘內固定及多節椎骨破壞融合，在短節段植入前側位專用脊椎融合支架。

林琮凱主治醫師補充，該支架能有效支撐左右脊椎的歪斜，再加上脊椎旁核心肌肉本身的協調性及張力，改變身體中心的重心位置，有效恢復脊椎應有平衡，除了解除神經壓迫問題，更間接地達到脊椎側彎矯正的效果，順利達成減少破壞、更快恢復的目的。

下背痛先採保守治療 平時強化背肌降風險

林琮凱主治醫師建議，若出現下背疼痛問題，不妨先採取藥物及復健治療等保守療法，萬一效果未達預期，再決定透過手術治療，但他也提醒，平時不妨加強背部肌肉的訓練，例如游泳、核心運動等，因為背部肌肉越強壯，越可減低脊椎側彎角度惡化發生的機會，年紀大了也可減少腰酸背痛的風險。

【延伸閱讀】

行動基因攜手阿布義賣募捐　手繪明信片助病童遠地就醫

質子治療「深水炸彈」　腫瘤精準狙擊、降低副作用

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55165

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

手術 肌肉 骨科

上一則

5歲男童腹痛不止 竟是罕見巨大腸系膜囊腫藏腹內

延伸閱讀

醫師的話／骨關節炎 該如何治療

醫師的話／骨關節炎 該如何治療
低頭族肩頸痠痛 微創內視鏡可改善

低頭族肩頸痠痛 微創內視鏡可改善
中年男腳麻又背痛 腹部主動脈瘤壓迫

中年男腳麻又背痛 腹部主動脈瘤壓迫
外傷性白內障10餘年不敢動刀 手術修復韌帶虹膜救回視力

外傷性白內障10餘年不敢動刀 手術修復韌帶虹膜救回視力

熱門新聞

醫師提醒糖尿病人「三要」：要規律量血糖、要按時吃藥、要飲食控制，才能與糖尿病和平共處。（圖／台中慈濟醫院提供）

老婦血糖飆破800不幸離世 醫籲糖人遵守「三要」

2022-09-16 06:20
根據衛福部2021年死因統計，65歲以上事故傷害死亡原因，跌倒位居第2名，僅次於交通事故。（圖／本報資料照片）

跌倒是老人第2大死因 醫示警「保命防跌」5絕招

2022-09-19 05:55
一名20多歲女性潛水時，右膝不慎觸碰火珊瑚，導致皮膚出現局部波浪狀紅疹及水泡。（圖／陳威宇醫師提供）

潛水不慎碰觸到火珊瑚 20歲女右膝皮膚竟成這副模樣

2022-09-17 06:36
病人全口假牙印製初模。（圖／台中慈濟醫院提供）

植牙並非人人合適 牙科醫師建議須考量個人體質

2022-09-20 06:00
邱婦接受心導管檢查，醫師沒發現心肌梗塞。記者簡慧珍／攝影

3個月內子死父母亡 六旬婦「心碎」瀕死

2022-09-15 06:02
江宏基醫師為患者評估頭痛症狀和適合的治療方法。（圖／衛福部桃園醫院提供）

她1個月頭痛頻繁超過15天 醫師用這方法改善

2022-09-17 08:09

超人氣

更多 >
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息