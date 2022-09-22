別輕忽背痛、臀部痠麻 當心「退化性脊椎側彎」上身

圖片來源 ／健康醫療網

48歲「阿榮」經營肉舖，每天清晨出門上工，原本扛上百斤豬肉對他而言是「一塊蛋糕」，但近來卻出現背痛、臀部痠麻等症狀，導致肉舖生意幾乎停擺，聽朋友介紹後前來就醫，檢查發現不僅嚴重脊椎側彎，同時合併神經根壓迫，透過電腦導航前側位脊椎減壓及骨融合手術 ，讓他又是一尾活龍。

下肢疼痛、麻木 X光+核磁共振揪元兇

亞洲大學附屬醫院骨科 主治醫師林琮凱表示，經安排檢查X光後，影像顯示有退化性脊椎側彎及脊椎滑脫症狀，之後利用核磁共振檢查，也確認有椎孔狹窄合併神經根壓迫情形，揪出真正造成下肢疼痛、麻木、針刺感覺的元兇。

傳統手術耗時、破壞組織多 前側位脊椎融合支架減少破壞

林琮凱主治醫師指出，傳統手術需將多節歪斜旋轉的脊椎打上多支骨釘固定，手術較複雜、耗時長且破壞組織甚多，隨著醫療技術進步，現今採用「前側位脊椎融合支架」，相較傳統脊椎間支架，長度更長、底面積更廣，以此次針對引發神經壓迫的節段為例，可取代以往十數支骨釘內固定及多節椎骨破壞融合，在短節段植入前側位專用脊椎融合支架。

林琮凱主治醫師補充，該支架能有效支撐左右脊椎的歪斜，再加上脊椎旁核心肌肉 本身的協調性及張力，改變身體中心的重心位置，有效恢復脊椎應有平衡，除了解除神經壓迫問題，更間接地達到脊椎側彎矯正的效果，順利達成減少破壞、更快恢復的目的。

下背痛先採保守治療 平時強化背肌降風險

林琮凱主治醫師建議，若出現下背疼痛問題，不妨先採取藥物及復健治療等保守療法，萬一效果未達預期，再決定透過手術治療，但他也提醒，平時不妨加強背部肌肉的訓練，例如游泳、核心運動等，因為背部肌肉越強壯，越可減低脊椎側彎角度惡化發生的機會，年紀大了也可減少腰酸背痛的風險。

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