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新生兒會喘 罕見先天性肺部呼吸道畸形

記者王思慧
電腦斷層影像顯示，小敬的左上肺葉被類似囊泡樣的組織取代，是造成呼吸會喘的原因。（圖：花蓮慈濟醫院提供）
電腦斷層影像顯示，小敬的左上肺葉被類似囊泡樣的組織取代，是造成呼吸會喘的原因。（圖：花蓮慈濟醫院提供）

一名新生寶寶小敬（化名）呼吸、喝奶時出現喘氣情形，經檢查發現是罕見「先天性肺部呼吸道畸形症」，左上肺葉被囊泡狀的組織取代，無法正常供應氧氣。台灣花蓮慈濟醫院兒童外科主任彭海祁與主治醫師楊筱惠，在小敬出生後第五天就執行左上肺葉切除手術，讓他能自主呼吸。

慈濟醫院表示，「先天性肺部呼吸道畸形」是指肺葉出現類似囊泡樣的組織，沒有正常的肺泡，無法氣體交換，甚至壓迫到縱膈腔，造成心臟血管偏移，發生率大約是每2萬5000至3萬5000名新生兒中會出現一名，十分罕見，提醒父母要留意孩子是否有不尋常的喘氣問題，必要時應看診檢查。

兒童外科醫師楊筱惠表示，小敬媽媽產檢時未發現異常，且生產過程順利並無早產，但醫護團隊發現孩子出生後出現呼吸喘的情形，診斷確認是先天性肺部呼吸道畸形。

所幸小敬的呼吸喘情形沒有太嚴重，加上左下肺葉發育得很好，經醫療團隊與家屬討論，決定盡早把無功能的左上肺葉切除掉，這樣可以讓正常的肺葉運作，對孩子日後的呼吸能力影響也較小。

肺葉切除手術除了開胸本身就有難度，新生兒麻醉也非常棘手，需要考慮手術過程中孩子體溫散失等問題。在麻醉部主任陸翔寧的指導下，包括醫師鄭偉君在內的麻醉科團隊合作完成任務，讓兒童外科團隊順利切除肺葉。

術後小敬恢復狀況良好，也很有精神，小敬媽媽感謝醫護團隊的照顧，期望孩子帶著大家的祝福，健康平安地長大。

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