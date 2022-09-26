老婦長「青春痘」就醫發現竟是皮膚癌
80歲林姓老婦上唇右側長痘子，且轉成糜爛性腫塊，經台灣衛福部南投醫院切片手術，確診為「上唇惡性腫瘤」，安排腫瘤切除及鼻唇溝皮瓣重建手術，減少阿嬤長時間麻醉的風險。老婦術後恢復良好，後續改為追蹤治療。
南投醫院表示，長青春痘是相當平常的事情，如果長久未消失，甚至出現越長越快、變大或不規則形狀時，可能是癌變的徵兆，應盡快就醫檢查。
80歲林姓老婦平時至診所追蹤慢性疾病，醫師阮千文觀察到她的上唇右側與人中有個糜爛性腫塊，將她轉至南投醫院就診，經切片手術後確診為惡性腫瘤。
老婦與家屬得知罹癌嚇一跳，原以為只是顆消不掉的痘痘，而且疫情期間都戴口罩，鄰居也沒有發現老婦臉上病變，還好阮千文醫師請她脫下口罩後注意到異狀。
南投醫院耳鼻喉科醫師賴文森說，患者的切片病理報告為「鱗狀細胞癌」，是亞洲人第二常見的皮膚惡性腫瘤，好發在臉部、嘴唇、耳朵，會依患者的狀況與腫瘤的型態給於治療建議，廣泛切除手術治療為目前標準治療方式。
早期皮膚癌在手術後，大多可達到治癒的效果，不過由於病灶在臉部，需要整形外科醫師參與手術重建，減少患者在外觀上的缺陷，進而影響身心狀態。
賴文森醫師與整形外科醫師呂明暐組成跨科別醫療團隊，擬定最適合病人的重建手術，一次到位進行腫瘤切除及立即性的鼻唇溝皮瓣重建手術。老婦術後恢復良好，後續將回原診所繼續追蹤。
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