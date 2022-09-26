我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對抗中國 美擬提前讓澳洲於2035年獲得核潛艇

義大利首位女總理誕生 右派梅洛尼宣布獲領導權

異膚病友狂流膿染紅床單 專家籲勿信偏方

記者許政榆
異位性皮膚炎病友林先生發病時，手部幾乎破皮。（圖：病友林先生提供）
異位性皮膚炎病友林先生發病時，手部幾乎破皮。（圖：病友林先生提供）

「癢起來真的無法入睡。」異位性皮膚炎只能用藥控制病情，無法根治，異位性皮膚炎病友除了飽受皮膚發癢、外觀變化困擾，根據統計，病友學業、工作、人際關係也受影響。

35歲的林先生過去任職外商銀行、會計師事務所，他10歲時曾確診異位性皮膚炎，出社會因工作壓力大，造成異位性皮膚炎大爆發，全身皮膚嚴重脫皮、流血，半夜更無意識抓癢、癢醒，衣服及床單血跡斑斑，手指頭都是裂痕，就算一天吞六顆類固醇也壓不下症狀，讓他不得不辭職專心養病。

異位性皮膚炎病友協會理事長朱家瑜表示，異位性皮膚炎是一種慢性、容易復發的發炎性皮膚病，其主要特徵為乾燥、泛紅、搔癢難耐。患者發病時除了奇癢難耐、影響皮膚外觀，對睡眠、情緒、工作、社交能力和生活品質都產生影響，同時也帶來家庭與社會的經濟衝擊。

「異位性皮膚炎病友共病認知」線上調查336位受試者，發現病友最在意「搔癢96%」與「病灶外觀影響83％」。有三分之二的病友同時有過敏性鼻炎、食物過敏、氣喘等共病。近6成的病友曾因此請假，超過4成病友自認學業、工作受到嚴重影響，近一半的病友自覺受到歧視、排斥或言語霸凌

朱家瑜表示，許多異位性皮膚炎患者想要「根治」，而嘗試各種方法，例如吃中藥、用藥草敷、喝蛇湯、田雞湯，甚至飛去日本花大錢做丹羽療法，雖然當下會有效果，但隨後皮膚病灶又再起，治療目的不是避開壓力源，而是要讓病情穩定，即使返回職場也可以克服壓力。

朱家瑜表示，近年新藥研發，呼籲病友不要隨意找偏方治療，認知異位性皮膚炎屬於慢性疾病，需長期治療，穩定控制下也不必多花冤枉錢。

過敏 歧視 霸凌

上一則

罹患常見5性病症狀 性病預防可定期篩檢

下一則

5類藥物 服用後增加跌倒風險

延伸閱讀

金正恩女兒現身？北韓國慶影片 官媒特寫「粉衣女」

金正恩女兒現身？北韓國慶影片 官媒特寫「粉衣女」
亞裔群體健康狀況差異大 專家籲細分族裔

亞裔群體健康狀況差異大 專家籲細分族裔
專家看中共20大：習近平連任權勢將縮水

專家看中共20大：習近平連任權勢將縮水
老派廚房烹飪訣竅 這15招專家也說讚

老派廚房烹飪訣竅 這15招專家也說讚

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

新「四高」威脅 愛吃這東西恐害腎臟病

2022-09-25 01:00
根據衛福部2021年死因統計，65歲以上事故傷害死亡原因，跌倒位居第2名，僅次於交通事故。（圖／本報資料照片）

跌倒是老人第2大死因 醫示警「保命防跌」5絕招

2022-09-19 05:55
病人全口假牙印製初模。（圖／台中慈濟醫院提供）

植牙並非人人合適 牙科醫師建議須考量個人體質

2022-09-20 06:00
圖片來源 ／健康醫療網

老婦吃少血糖飆高意識不清 送醫一驗竟超過臨界值

2022-09-22 01:15
(取材自健康醫療網)

多吃海鮮不會比較厲害 醫曝「養精」關鍵：不孕還有機會

2022-09-24 01:45
圖片來源 ／健康醫療網

失眠有分急慢性 10招改善睡不著困擾

2022-09-21 00:30

超人氣

更多 >
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」
美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險
封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住
封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行

封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行