我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

牙齒感染當心引起「鼻竇炎」 流惡臭膿黃鼻涕要注意

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一位患者因反覆鼻竇炎症狀，左側持續流膿黃鼻涕已4年，由耳鼻喉科醫師轉介到牙科評估，經詳細的臨床口內及X光放射影像學檢查，發現患者左上第一大臼齒有一崩壞的暫時填充物，並有齲齒繼續蛀蝕的現象，因為沒有牙痛的症狀，所以患者沒有到牙科求診。後續經過幾次根管治療，根管清創、沖洗和換藥後，患者的膿鼻涕逐漸減少，口內觸診也不再有壓痛感。

牙科相關鼻竇炎比例升高 約占三成

上顎後牙因靠近鼻竇底部，因此嚴重的根尖發炎可能引起鼻竇炎症狀，台北市立聯合醫院和平婦幼院區口腔醫學科醫師葉沛盈指出，齒源性鼻竇炎（odontogenic sinusitis）意指病人患有鼻竇方面之疾病，且此疾病透過影像學、微生物學或是臨床上的證據證實與牙齒相關。

根據文獻統計，齒源性鼻竇炎約占單側上顎竇鼻竇炎的三成，且近年來，此類和牙科相關的鼻竇炎比例有升高的趨勢，值得大家提高警覺。

常見齒源性症狀 惡臭膿黃鼻涕、單側鼻竇炎

其常見的症狀包括惡臭膿黃鼻涕、鼻子經常聞到臭味、臉部疼痛或腫脹感、鼻涕倒流以及鼻塞等。可能引起齒源性鼻竇炎的原因有牙科手術、齒源性感染、異物、齒源性囊腫、口竇管等，當病人診斷為單側鼻竇炎的同時，就必須警覺到齒源性鼻竇炎的可能性。

抗生素、鼻竇內視鏡治療 治療效果良好

葉沛盈表示，齒源性鼻竇炎是鼻竇炎中較為特別的一環，需要牙科醫師和耳鼻喉科醫師細心的評估影像學檢查，並且與臨床發現互相配合比較，做出正確的診斷，在治療方面，配合抗生素治療、牙科處理和鼻竇內視鏡手術的使用，通常具有良好的治療效果。

【延伸閱讀】

低位直腸癌≠永久性人工肛門 切勿因排斥錯失治療良機！

東洋攜手奧會挺國手健康 齊籲接種流感疫苗


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55150


喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

流感疫苗 手術 醫學

上一則

失眠有分急慢性 10招改善睡不著困擾

延伸閱讀

植牙並非人人合適 牙科醫師建議須考量個人體質

植牙並非人人合適 牙科醫師建議須考量個人體質
鄰國女孩改變她 橙縣牙科協會華裔會長陳以愛憶往

鄰國女孩改變她 橙縣牙科協會華裔會長陳以愛憶往
NYU大學植牙專家陳賜恆牙醫博士　醫技精湛 有多個成功植牙案例

NYU大學植牙專家陳賜恆牙醫博士　醫技精湛 有多個成功植牙案例
布碌崙誠和牙科中心提供植牙等全方位齒科醫療

布碌崙誠和牙科中心提供植牙等全方位齒科醫療

熱門新聞

醫師提醒糖尿病人「三要」：要規律量血糖、要按時吃藥、要飲食控制，才能與糖尿病和平共處。（圖／台中慈濟醫院提供）

老婦血糖飆破800不幸離世 醫籲糖人遵守「三要」

2022-09-16 06:20
根據衛福部2021年死因統計，65歲以上事故傷害死亡原因，跌倒位居第2名，僅次於交通事故。（圖／本報資料照片）

跌倒是老人第2大死因 醫示警「保命防跌」5絕招

2022-09-19 05:55
一名20多歲女性潛水時，右膝不慎觸碰火珊瑚，導致皮膚出現局部波浪狀紅疹及水泡。（圖／陳威宇醫師提供）

潛水不慎碰觸到火珊瑚 20歲女右膝皮膚竟成這副模樣

2022-09-17 06:36
邱婦接受心導管檢查，醫師沒發現心肌梗塞。記者簡慧珍／攝影

3個月內子死父母亡 六旬婦「心碎」瀕死

2022-09-15 06:02
病人全口假牙印製初模。（圖／台中慈濟醫院提供）

植牙並非人人合適 牙科醫師建議須考量個人體質

2022-09-20 06:00
江宏基醫師為患者評估頭痛症狀和適合的治療方法。（圖／衛福部桃園醫院提供）

她1個月頭痛頻繁超過15天 醫師用這方法改善

2022-09-17 08:09

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
川普諷拜登在女王國葬被安排坐後方 實情…他來也一樣

川普諷拜登在女王國葬被安排坐後方 實情…他來也一樣
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
右轉沒讓直行車 新移民惹上肇逃官司 差點被拘押

右轉沒讓直行車 新移民惹上肇逃官司 差點被拘押