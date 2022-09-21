牙齒感染當心引起「鼻竇炎」 流惡臭膿黃鼻涕要注意

圖片來源 ／健康醫療網

一位患者因反覆鼻竇炎症狀，左側持續流膿黃鼻涕已4年，由耳鼻喉科醫師轉介到牙科評估，經詳細的臨床口內及X光放射影像學檢查，發現患者左上第一大臼齒有一崩壞的暫時填充物，並有齲齒繼續蛀蝕的現象，因為沒有牙痛的症狀，所以患者沒有到牙科求診。後續經過幾次根管治療，根管清創、沖洗和換藥後，患者的膿鼻涕逐漸減少，口內觸診也不再有壓痛感。

牙科相關鼻竇炎比例升高 約占三成

上顎後牙因靠近鼻竇底部，因此嚴重的根尖發炎可能引起鼻竇炎症狀，台北市立聯合醫院和平婦幼院區口腔醫學 科醫師葉沛盈指出，齒源性鼻竇炎（odontogenic sinusitis）意指病人患有鼻竇方面之疾病，且此疾病透過影像學、微生物學或是臨床上的證據證實與牙齒相關。

根據文獻統計，齒源性鼻竇炎約占單側上顎竇鼻竇炎的三成，且近年來，此類和牙科相關的鼻竇炎比例有升高的趨勢，值得大家提高警覺。

常見齒源性症狀 惡臭膿黃鼻涕、單側鼻竇炎

其常見的症狀包括惡臭膿黃鼻涕、鼻子經常聞到臭味、臉部疼痛或腫脹感、鼻涕倒流以及鼻塞等。可能引起齒源性鼻竇炎的原因有牙科手術 、齒源性感染、異物、齒源性囊腫、口竇管等，當病人診斷為單側鼻竇炎的同時，就必須警覺到齒源性鼻竇炎的可能性。

抗生素、鼻竇內視鏡治療 治療效果良好

葉沛盈表示，齒源性鼻竇炎是鼻竇炎中較為特別的一環，需要牙科醫師和耳鼻喉科醫師細心的評估影像學檢查，並且與臨床發現互相配合比較，做出正確的診斷，在治療方面，配合抗生素治療、牙科處理和鼻竇內視鏡手術的使用，通常具有良好的治療效果。

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